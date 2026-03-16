Neues Hobby? König Charles probiert sich bei Termin als DJ

König Charles III. (77) sorgte heute in Manchester für einen ungewöhnlichen Auftritt: In den Aviva Studios griff der Monarch persönlich zu den Turntables und wagte sich beim Besuch eines Projekts seiner King's-Trust-Stiftung an einen DJ-Crashkurs. Vor Ort ist er Teil der Initiative "Creative Futures", die jungen Menschen mit kostenlosen Kursen den Zugang zur Kunst erleichtern soll. Vor den Augen der Reporter, darunter auch Royal-Expertin Rebecca English von der Daily Mail, stellte sich Charles Seite an Seite mit dem Nachwuchs-DJ Christian St Louis an die Decks – und kämpfte dort vor allem mit einem Kniff, den alle DJs beherrschen müssen: dem berühmten Fade beim Übergang zwischen zwei Songs.

Christian führte den König geduldig in die Welt des Mixens ein und erklärte ihm Schritt für Schritt die Regler und Knöpfe am Pult. Die Fotos vom Termin zeigen, wie Charles konzentriert an den Controllern dreht, während der Profi-DJ ihm Anweisungen gibt. Ein Video bei Daily Mail zeigt: Als der Song schließlich hörbar wechselt, wirkt der Royal sichtlich begeistert über den gelungenen Übergang, der Raum füllt sich mit Applaus. Christian klatscht anerkennend für seinen prominenten "Schüler", während ein Zuschauer augenzwinkernd kommentiert: "Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, oder?", was dem König ein breites Lächeln entlockt. Der 22-jährige Christian sagt gegenüber People: "Ich habe ihm gezeigt, wie man den Fade-In einsetzt, einen Track stoppt und den zweiten einblendet. Ich habe echte Energie von ihm gespürt. Er wirkte nicht so, als würde er gezwungen sein, hier zu sein. Er schien hier sein zu wollen und ging ziemlich gut auf die Leute hier ein." Schon bei seiner Ankunft an den Aviva Studios hatte Charles eine deutlich freundliche Stimmung erlebt - ganz im Gegensatz zum Auftritt bei den Commonwealth-Feierlichkeiten in London, wo er Kritik von Monarchie-Gegnern einstecken musste – in Manchester jubelten ihm die wartenden Fans zu und begrüßten ihn mit Applaus und Handykameras.

Christian wurde vom King's Trust dabei unterstützt, Selbstvertrauen in der Arbeitswelt aufzubauen, und erhielt Hilfe bei Vorstellungsgesprächen, "um mir für meine Zukunft zu helfen". Seitdem hat er einen Musik- und einen DJ-Kurs besucht. Auch Charles hat einige musikalische Berührungspunkte: Während seiner Universitätsjahre spielte er Klavier, Trompete und Cello, doch das DJ-Dasein ist offenbar neues Terrain für den Monarchen. Der König zeigte sich bei dem Termin gut gelaunt und nahm sich Zeit, draußen vor dem Studio mit Fans zu plaudern und königliche Bewunderer zu treffen. Die Veranstaltung war Teil einer Reihe von Terminen, die darauf abzielen, junge Menschen durch die Künste zu inspirieren und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Charles wirkte entspannt und in seinem Element, als er mit den jungen Teilnehmern des Programms und dem DJ-Team interagierte.

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Getty Images König Charles III spricht mit Christian St Louis bei einem Besuch der Aviva Studios in Manchester

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Getty Images Christian St Louis hilft König Charles III. am DJ-Pult in den Aviva Studios in Manchester

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Getty Images König Charles III. trifft Sympathisanten nach seinem Besuch der Aviva Studios in Manchester