Abigail Breslin feiert 3 Jahre Ehe mit Ira Kunyansky

Abigail Breslin (29) hat allen Grund zur Freude: Die Schauspielerin feierte ihren dritten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Ira Kunyansky. Auf Instagram teilte sie ein verliebtes Selfie des Paares und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum dritten Hochzeitstag, Babekin. Ich liebe dich so sehr." Die beiden hatten am 28. Januar 2023 im malerischen Hummingbird Nest in den Santa Susana Mountains nördlich von Los Angeles den Bund fürs Leben geschlossen. Die Liebesbotschaft löste sofort eine Welle an Gratulationen aus. Freunde und Fans des Paares überboten sich mit Kommentaren und Herz-Emojis und feierten das Eheglück der beiden.

Abigail und Ira, deren Beziehung 2017 begann, verlobten sich romantisch im Februar 2022, bevor sie ein Jahr später in Kalifornien heirateten. Während eines Auftritts in der "Tonight Show" erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie das erste Treffen verlief: "Er hatte keine Ahnung, wer ich war, und fragte mich, warum ich nach Los Angeles ziehe. Als ich sagte, ich sei Schauspielerin, meinte er nur: 'Viel Glück, das ist wirklich schwer.'" Besonders verliebt präsentierten sich die beiden bei ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt als Ehepaar im Februar 2023 beim Santa Barbara International Film Festival.

Privat verbindet die beiden nicht nur ihre Liebe zueinander, sie pflegen auch gemeinsame Hobbys. Abigail erzählte 2024 in einem Interview mit dem Magazin People, dass sie und Ira leidenschaftliche Gamer sind und häufig Zeit in Spielhallen verbringen. Zudem schauen sie gern zusammen True-Crime-Formate wie "Dateline" und verbringen ihre Abende damit, gruselige Videos auf YouTube zu sehen. "Die meisten werden davon gegruselt, aber wir schlafen dabei ein. Ehrlich gesagt sind wir eben ein bisschen seltsam. Wir sind einfach seltsame Leute", scherzte die Schauspielerin. Gleichzeitig schwärmte sie: "Ich darf die ganze Zeit mit meinem besten Freund abhängen, das macht richtig Spaß." Sie fügte schmunzelnd hinzu: "Ich hasse es, dass er die Decken nimmt und nicht aufpasst, dass sein Waschbecken sauber bleibt – das ist das größte Problem. Aber das Beste ist: Er ist mein bester Freund, und ich freue mich darauf, den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen." Mit dieser süßen Liebeserklärung brachte die Schauspielerin nicht nur das Herz ihres Mannes, sondern auch das ihrer Fans zum Schmelzen.

Getty Images Ira Kunyansky und Abigail Breslin im Februar 2023 in Santa Barbara

Getty Images Abigail Breslin im September 2021

Getty Images Ira Kunyansky and Abigail Breslin im September 2021