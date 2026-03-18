Cristiano Ronaldo teilt seltenes Foto mit seiner Tochter

Cristiano Ronaldo (41) begeistert seine Fans mit einem herzerwärmenden Schnappschuss aus seinem Privatleben. Am Dienstag teilte der portugiesische Fußballstar ein seltenes Foto auf Instagram, auf dem er entspannt auf einer beigen Liege in der Sonne liegt und dabei seine kleine Tochter fest an sich drückt. Mit Sonnenbrille, grauer Cap und einem strahlenden Lächeln zeigt sich der 41-Jährige von seiner liebevollen Papaseite. Während Cristianos Verlobte Georgina Rodriguez (32) regelmäßig Einblicke in das gemeinsame Familienleben mit ihren fünf Kindern gewährt, hält sich der Sportler selbst mit privaten Momenten eher zurück – weshalb dieser Papa-Tochter-Moment bei seinen Followern für besondere Freude sorgt.

Bei dem Mädchen, das sich auf dem Bild an seinen Papa kuschelt, handelt es sich vermutlich um Töchterchen Bella Esmeralda (3). Die Dreijährige ist die jüngste Tochter von Cristiano und Georgina und kam im April 2022 zur Welt. Ihr Gesicht bleibt auf dem Foto verdeckt, doch ihre braunen Locken sind mit einer weißen Schleife zusammengebunden zu sehen. Neben Bella und ihrer Schwester Alana Martina hat Cristiano drei weitere Kinder: Sohn Cristiano Jr., der aus einer früheren Beziehung stammt, sowie die Zwillinge Eva und Mateo, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden.

Die Großfamilie ist vor einiger Zeit nach Saudi-Arabien gezogen, wo Cristiano für den Verein Al-Nassr FC spielt. Sein ältester Sohn Cristiano Jr. (15) ist bereits in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten und kickt ebenfalls für Al-Nassr – allerdings im U15-Team des Clubs. Berichten zufolge soll sich die Familie derzeit nach den Drohnenangriffen in Saudi-Arabien mit Aufenthalten in Madrid aufhalten. Georgina gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren luxuriösen Alltag, während Cristiano eher zurückhaltend mit privaten Posts bleibt – umso mehr freuen sich die Fans über solche seltenen Vater-Tochter-Momente wie diesen.

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Tochter

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024

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Getty Images Cristiano Ronaldo Jr. und sein Vater Cristiano Ronaldo