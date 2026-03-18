Nach Spitze: Archiv-Video zeigt Timothée Chalamet im Ballett

Timothée Chalamet (30) ist seit seiner Kindheit mit der Ballettwelt vertraut – das beweist jetzt ein Archiv-Video, das die New York Public Library's Library of the Performing Arts auf Instagram veröffentlicht hat. In dem Clip ist der Hollywoodstar im Alter von etwa sechs Jahren in einer Ballettproduktion von "Romeo & Juliet" zu sehen. Der kleine Timothée trägt einen weißen Turnanzug und Amor-Flügel, während er einen Bogen hält und so tut, als würde er einen Pfeil abschießen. Die Aufnahmen stammen aus einem Stück, das von Jacques d'Amboise choreografiert wurde und damals im New Yorker Koch Theatre aufgeführt wurde. Das Video wurde am Dienstag geteilt – im Schatten seiner umstrittenen Aussagen über Ballett und Oper.

Wie das Magazin People berichtet, hatte der 30-Jährige vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt, als er in einem Gespräch mit Matthew McConaughey (56) an der University of Texas äußerte, er wolle nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten. Konkret sagte Timothée: "Ich will nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten oder in Bereichen, in denen es heißt: 'Hey, haltet das am Leben', obwohl, naja, es interessiert einfach niemanden mehr." Die Bemerkung löste heftige Kritik aus. Ballettgrößen wie Misty Copeland und Tiler Peck, Opernsänger Andrea Bocelli (67) und Isabel Leonard sowie die Metropolitan Opera meldeten sich zu Wort. Auch prominente Persönlichkeiten wie Whoopi Goldberg (70), Nathan Lane, Karla Sofía Gascón, Sheryl Lee Ralph, Jamie Lee Curtis (67), Charlie Puth (34) und Steven Spielberg (79) kritisierten den Schauspieler für seine Aussage.

Dabei hat Timothée durch seine Familie tiefe Wurzeln in der Ballettwelt: Seine Mutter Nicole Flender und seine ältere Schwester Pauline Chalamet studierten beide an der School of American Ballet. Seine Großmutter Enid Flender war sogar professionelle Tänzerin beim New York City Ballet. Der Schauspieler selbst ist Absolvent der Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts und sprach in der Vergangenheit oft darüber, wie er hinter den Kulissen von Ballettproduktionen im New Yorker Koch Theatre aufgewachsen ist. Jetzt zeigt das Archiv-Video, wie früh er selbst auf dieser Bühne stand, bevor er seinen Weg ins Filmgeschäft fand.

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Getty Images Timothee Chalamet und Nicole Flender bei den 32nd Annual Actor Awards 2026