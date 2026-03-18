Keith Urban verletzt: Tochter Sunday preist nur Mama Nicole

Keith Urban (58) soll nach einem Interview seiner Tochter Sunday Rose (17) wie vor den Kopf gestoßen sein. Das 17-jährige Model gab dem australischen Magazin Elle für die März-Ausgabe ein Interview, in dem sie ausführlich ihre Mutter Nicole Kidman (58) lobte, ihren Vater jedoch mit keinem Wort erwähnte. Sunday Rose bezeichnete die Schauspielerin als ihre größte kreative Inspiration im Leben und erzählte, dass Nicole sie als Kind oft mit zu Fotoshootings genommen und so ihr Interesse an der Modelkarriere geweckt habe. "Meine Mum ist jemand, der schon immer so kreativ war und meine größte Inspiration im Leben", schwärmte die Teenagerin in dem Interview. "Sie ist ein Schlüsselteil von allem, was ich mache."

Dass Keith in dem Gespräch keine Erwähnung fand, soll den Musiker schwer getroffen haben. Ein Insider verriet gegenüber New Idea, dass der 58-Jährige "einfach wie betäubt" sei. "Keith weiß nicht, was er sagen soll, aber er versucht, tapfer zu sein", erklärte die Quelle. Er wisse, dass er geduldig sein müsse, doch dieser öffentliche Affront habe ihn völlig aus der Bahn geworfen. Seit Keith und Nicole im September vergangenen Jahres ihre Trennung nach 19 Ehejahren bekannt gegeben haben, wurde der Sänger nicht mehr mit seinen Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret (15) gesehen. Nach der im Januar finalisierten Scheidung lebt Keith laut Woman's Day nun ein einsames Junggesellenleben in Nashville, wenn er nicht gerade Zeit mit seinen Kindern verbringt.

Im Zuge der Scheidung erhielt Nicole das hauptsächliche Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Töchter. Die Schauspielerin wird 306 Tage im Jahr mit Sunday Rose und der 15-jährigen Faith Margaret verbringen, während Keith nur 59 Tage zugesprochen wurden. Das letzte Mal, dass der Countrysänger öffentlich mit seinen Töchtern gesehen wurde, war im Dezember 2024, als die Familie über Weihnachten nach Australien zurückkehrte. In einem Interview mit ABC News hatte Keith vor einigen Jahren noch geschwärmt, wie sehr er es liebe, Vater von Mädchen zu sein. "Ich liebe es einfach, ein Elternteil zu sein", erzählte er damals. "Ich wusste nicht, ob ich jemals die Chance dazu bekommen würde."

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Getty Images Keith Urban, Musiker

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Imago Nicole Kidman und Sunday Rose bei der Omega-Veranstaltung in Paris während der Olympischen Spiele 2024

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025