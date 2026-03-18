Heidi Klum ist Fan von Gustav Schäfer bei "Let's Dance"

Gustav Schäfer (37) überrascht bei Let's Dance und hat sich mittlerweile als Geheimfavorit der Show etabliert. Der Tokio Hotel-Schlagzeuger, der normalerweise eher im Hintergrund agiert, zeigt an der Seite seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster eine ganz neue Seite von sich und erobert Woche für Woche die Herzen von Jury und Publikum. Der 37-Jährige blüht auf dem Tanzparkett regelrecht auf und begeistert mit seinen Auftritten nicht nur die TV-Zuschauer, sondern auch die Fans in den sozialen Medien. Dort überschlagen sich die Kommentare unter seinen Videos mit euphorischen Reaktionen. Jetzt hat sich auch ein ganz besonderer Promi in die Kommentarspalte eingereiht: Heidi Klum (52).

Die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin ließ es sich nicht nehmen, Gustav auf seinem Instagram-Account für eines seiner Tanzvideos zu loben. "Super, Bravo Gustav", kommentierte Heidi und untermalte ihre Begeisterung zusätzlich mit einem Party-Smiley und einem Herz-Emoji. Die Fans zeigen sich von der prominenten Unterstützung begeistert und feiern Heidis Kommentar wie einen kleinen Instagram-Hit. Fast 900 Likes sammelte das Model mit ihrer Lobeshymne ein. Die Verbindung zwischen Heidi und dem Musiker kommt nicht von ungefähr: Als Bandmitglied von Tokio Hotel verbringt Gustav viel Zeit mit Heidis Ehemann Tom Kaulitz (36), und dass sich die Band und die vierfache Mutter bestens verstehen, ist längst bekannt.

Für Gustav sind die Wochen bei "Let's Dance" eine intensive Zeit, in der er nicht nur tänzerisch über sich hinauswächst. Der Magdeburger wird dabei von seiner Familie fest unterstützt. Seine Ehefrau Linda und Tochter Lottie begleiten ihn auf seiner Reise durch die Show und feuern ihn bei jedem Auftritt an. Die neunjährige Lottie ist dabei sein größter Fan und besucht ihn gemeinsam mit ihrer Mutter regelmäßig im Tanzstudio. Mit so viel Rückhalt aus dem privaten Umfeld und nun auch der Unterstützung von Heidi dürfte Gustav in den kommenden Shows motiviert sein, seine Leistungen noch weiter zu steigern.

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Getty Images Model Heidi Klum, Januar 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Anastasia Maruster, Gustav Schäfer und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026

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