Edith-Parodie: Fans feiern "Promis unter Palmen"-Maurice

Maurice Dziwak (27) hat jetzt bei Promis unter Palmen für einen unvergesslichen Moment gesorgt. In der fünften Folge der Show stand eine besondere Challenge an: Die Kandidaten sollten jeweils einen anderen Teilnehmer parodieren. Der Realitystar übernahm dabei Edith Stehfest (30) und lieferte eine Performance ab, die derzeit bei den Zuschauern im Netz für Begeisterungsstürme sorgt. Maurice malte sich nicht nur die markanten Tattoos der Schauspielerin auf, sondern legte auch eine mitreißende Tanzperformance zu dem Song "Rambazamba" von KomaKasper hin, in dem Edith mitwirkt.

Unter einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account von Joyn zeigten sich die User überwältigt von der Darbietung des 27-Jährigen. "Beste und lustigste Szene von Maurice und er hat schon etliche gebracht", schwärmte ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer Zuschauer schrieb: "Schon 100x gesehen und bei jedem Schauen einfach immer lustiger." Auch die Überraschung über Maurices komödiantisches Talent war groß: "Ich wusste gar nicht, dass Maurice so lustig sein kann", kommentierte jemand. Ein weiterer User forderte sogar: "Wenn Maurice dafür nicht einen Reality Award bekommt, weiß ich auch nicht! Das ist Unterhaltung, das wollen wir endlich wieder mehr sehen!"

Zuletzt hatte Maurice jedoch auch mit krawalligen Szenen für Schlagzeilen gesorgt. In der vierten Folge von "Promis unter Palmen" geriet er mit Gina-Lisa Lohfink (39) bei der Rauswahl so heftig aneinander, dass sie sogar kurzzeitig das Set verließ. Die Situation eskalierte völlig, als sich Gina-Lisa direkt vor dem 27-Jährigen aufbaute. Der Realitystar ließ sich das nicht bieten und schimpfte: "Du bist einfach eine falsche Schlange." Auch Gina-Lisa äußerte sich deutlich über die hitzigen Auseinandersetzungen: "Dilara und Maurice holen aus mir den Teufel heraus." Damit machte sie klar, wie sehr sie das Verhalten der beiden mitnimmt.

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Imago / STAR-MEDIA Collage: Edith Stehfest und Maurice Dziwak, Realitystars

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Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

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Joyn Maurice Dziwak, "Promis unter Palmen" 2026