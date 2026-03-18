Regel nicht gecheckt: Ihn trifft "Promis unter Palmen"-Exit

Bei Promis unter Palmen bedeutet ein Missverständnis das vorzeitige Aus für einen Kandidaten: In der fünften Folge verliert Team Gelb das Teamspiel und erfährt durch einen Brief der Produktion, dass dieses Mal neue Regeln für die Nominierung gelten. Anders als sonst sind alle Mitglieder des Verliererteams automatisch nominiert – mit Ausnahme von Kapitänin Edith Stehfest (30). Zudem soll nicht wie üblich das Gewinnerteam entscheiden, wer die Show verlassen muss, sondern das Verliererteam selbst. Martin Angelo (32), Dilara Kruse und Franziska Temme (31) stehen damit zur Rauswahl. Die einzige Ausnahme der neuen Regel: Nur bei einem Gleichstand darf Eric Stehfest (36) als Kapitän des Gewinnerteams die finale Entscheidung treffen.

Die Abstimmung beginnt mit Franzi, die ihre Stimme an Martin vergibt. "Wir hatten die letzten zwei Tage echt viel Streit miteinander, wir hatten aber auch echt einen guten Start. Ich denke, du bist auch echt ein Herzensmensch, aber meine Stimme geht an dich", erklärt sie. Martin entscheidet sich aufgrund ihrer Streitigkeiten ebenfalls für Franzi. Dilara wählt Martin mit der Begründung, sie habe Franzi ihr Wort gegeben: "Ich werde dich nicht verraten." Als Letzte stimmt Edith ab und entscheidet sich trotz versöhnlicher Worte für Dilara. Damit hat Martin die meisten Stimmen und muss die Villa zum zweiten Mal verlassen. "Dass der Martin wirklich so emotional handelt, die Franzi wählt und damit seinen Platz hergibt, das ist schwer zu glauben", zeigt sich Maurice irritiert.

Kurz vor seinem Abschied offenbart Martin gegenüber Gina-Lisa Lohfink (39), dass er die neue Regel nicht richtig verstanden habe. "Ich wollte nicht gehen, ich schwöre. Ich habe es nur nicht verstanden. Ich dachte, dass Eric wählt, egal was passiert", gesteht er. Der Realitystar hat also nicht nur aus Emotionen heraus für Franzi gestimmt, sondern war von einer anderen Stimmenverteilung ausgegangen und hatte deshalb nicht taktisch gewählt. Dilara zeigt sich trotz allem dankbar: "Ich danke dir aber trotzdem ganz kurz, dass du lieber auf dein Herz gehört hast, als dich belabern zu lassen. Durch dich bin ich hier drinnen, weißt du, was ich meine? Und dafür bin ich dir echt sehr dankbar." Martin selbst resümiert: "Manchmal denke ich mir so: 'Okay, Martin. Hättest du mal doch auf jemanden gehört oder nachgedacht.'"

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Joyn Martin Angelo, Franziska Temma, Edith Stehfest und Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Martin Angelo, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2026