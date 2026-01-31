Markus Mörl trauert verpasster Kindheit seines Sohnes nach

Markus Mörl (66) spricht offen über einen Schmerz, der ihn bis heute begleitet: die verpasste Kindheit seines Sohnes Hannes. In der ARD-Serie "Raus aufs Land" erinnerte sich der NDW-Star an die Jahre, in denen er mit Hits wie "Ich will Spaß" und "Kleine Taschenlampe brenn'" unterwegs war, während zu Hause die wichtigen ersten Schritte seines Kindes passierten. "Ich hab' die ersten Jahre nicht richtig mitgekriegt", resümierte Markus in dem Format. Der Musiker, der damals häufig auf Tour war, fügte nachdenklich hinzu: "Im Nachhinein tut mir das leid. Ich hätte da gerne mehr Zeit mit ihm verbracht." Hannes, heute Reality-TV-Gesicht und Musiker, bestätigte die Distanz seiner Kindheit: "Mein Vater war schon sehr oft weg. Ich habe es nicht richtig rationalisieren können, warum er so oft weg war", erzählte er in der ARD. Gleichzeitig machte er klar, wie sehr er die gemeinsamen Momente schätzte: "Wenn er mal da war, war es auch schön."

Jetzt schlagen Vater und Sohn ein neues Kapitel auf – gemeinsam und mit handfestem Plan. Zusammen mit Markus' Ehefrau Yvonne König (54) haben sie im Rheingau in Rüdesheim-Assmannshausen eine alte Herberge übernommen, die sie zum Hotel umbauen wollen. Das Projekt, begleitet von "Raus aufs Land", bringt die Familie täglich an einen Tisch, an die Werkbank und auf die Baustelle. Hannes nannte das Großprojekt dort "eine richtige Mission" und grinste: "Also da braucht er mich." Für Markus ist es mehr als ein Business: "Bei dem gemeinsamen Projekt hoffe ich natürlich drauf, dass wir auch Spaß zusammen haben beim Arbeiten." Beide wollen mit Farbe, Schweiß und Zeit das nachholen, was früher zwischen Tourplänen und Terminen zu kurz kam. "Und ich glaube, der Hannes ist auch bereit dazu. Also ich freue mich drauf", schlussfolgerte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer.

Abseits der Baustelle verbindet die beiden die Musik. Hannes probierte sich bereits als Rapper aus, während Markus bis heute als Stimme der Neuen Deutschen Welle gilt. Der Musiker-Spross hat unter dem Künstlernamen Hannessy einen Song mit dem Titel "Zombie" veröffentlicht. "Ich bin Profi im Partymachen. Das kann ich", erklärt er dazu in einem Bild-Interview. 2023 feierte Hannes schließlich sein Trash-TV-Debüt bei Love Island, 2024 folgte seine Teilnahme an der abenteuerlichen Reise mit den Reality Backpackers. Yvonne, selbst Sängerin, gilt im Trio als Anker – jemand, der organisiert, vermittelt und die Energie auf das gemeinsame Ziel lenkt. Hannes bringt Tatkraft und Humor mit, Markus Erfahrung und Ruhe. Was bleibt, ist die Aussicht auf mehr gemeinsame Tage – vom ersten Morgenkaffee im künftigen Hotelfoyer bis zum letzten Lichtschalter, der abends ausgeknipst wird.

Instagram / markus_moerl Markus Mörl mit seinem Sohn Hannes

Adolph,Christopher / ActionPress Schlagerstars Markus Mörl und Yvonne König

RTLZWEI Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023