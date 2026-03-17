Prinz William will Finanzen seiner Cousinen checken lassen

Prinz William (43) fordert offenbar eine genaue Überprüfung der Finanzen seiner beiden Cousinen, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) – auch vor dem Hintergrund ihrer viel beachteten und teuren Designeroutfits. Wie die britische Daily Mail berichtet, soll der Prinz von Wales seine Cousinen dazu aufgefordert haben, ihre Finanzen und Investitionen einem sogenannten Ethik-Check zu unterziehen. Die beiden Schwestern, die keine arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie sind und somit auch keine öffentlichen Gelder vom britischen Staat erhalten, sollen von diesem Vorhaben allerdings alles andere als begeistert sein. Der Appell des Prinzen sei von Beatrice und Eugenie angeblich schlichtweg ignoriert worden.

Auslöser für die aktuellen Diskussionen ist vor allem der immense Wert der Garderoben der Schwestern. Mode-Expertin Lisa Talbot schätzt gegenüber Daily Mail, dass einzelne Auftritte der beiden Royals in Entwürfen von Luxuslabels wie Emilia Wickstead, Peter Pilotto, Valentino oder Vivienne Westwood schnell bis zu 9.000 Euro pro Look gekostet haben könnten – inklusive maßgefertigter Hüte von Star-Milliner Philip Treacy, Designer-Schuhen und edlen Accessoires. Für Gesprächsstoff sorgten dabei nicht nur die Preise, sondern auch die auffälligen Designs, etwa Beatrices legendärer "Brezel-Hut" bei der Hochzeit von William und Prinzessin Kate (44) im Jahr 2011 oder ein Butterfly-Kopfschmuck bei der Trauung von Peter Phillips (48) und Autumn Kelly. Gleichzeitig kam die Frage auf, ob die royalen Schwestern all diese Mode selbst zahlten oder ob Teile ihrer Garderobe von wohlhabenden Gönnern oder Modehäusern gestellt wurden – etwas, das im engeren Kreis der Königsfamilie eigentlich als Tabu gilt.

William hatte bereits zuvor seine Distanz zu den beiden Prinzessinnen deutlich gemacht: Der Thronfolger soll den Mitgliedern der engeren Königsfamilie untersagt haben, sich gemeinsam mit Beatrice und Eugenie fotografieren zu lassen. Grund für die Abgrenzung ist der tiefe Fall ihres Vaters Andrew Mountbatten-Windsor (66), der durch seine Verstrickung in die Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) alle Ämter sowie seinen Prinzentitel verloren hatte. Neue Enthüllungen warfen auch ein Licht darauf, inwieweit die beiden Schwestern selbst von den angeblichen Verfehlungen ihres Vaters betroffen sein könnten.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Beatrice, britische Royals

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Getty Images Princess Eugenie spricht bei der Eröffnung von "Thirty Six For Coral" in Nizza, 12. Juni 2025

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018