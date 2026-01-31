Kein Klopapier: Dschungelcamp-Notstand spaltet das Camp

Panik im Busch: Mitten im Dschungelcamp sitzt Mirja du Mont (50) auf der Toilette fest – ohne einen einzigen Fetzen Papier. Vor der Tür wartet Nicole Belstler-Boettcher (62), ruft nach Hilfe ins Camp, doch niemand reagiert, also sprintet sie selbst los. Der Schock folgt sofort: Die Rollen sind tatsächlich leer. Simone Ballack (49) wundert sich, denn eigentlich gäbe es alle drei Tage sechs neue Rollen für das Team. Mirja hat eine Erklärung parat: Einige würden das Papier zweckentfremden – Hände abwischen, Gesicht säubern, Nase putzen. Teamchefin Evanthia Benetatou (33) muss handeln, bittet im Dschungeltelefon um Nachschub und bekommt eine einzige Rolle zugesprochen. Und plötzlich geht es um Grundsätzliches: Wer bekommt wie viel?

Eva legt einen Plan vor und schneidet Mini-Rationen zu. "Ich verteile euch jetzt Papierstückchen und damit müsst ihr bis morgen Mittag auskommen", sagt die Reality-Bekanntheit. Prompt knallt es. Ariel ätzt gegen die Einteilung und fragt, ob man sich jetzt ernsthaft rechtfertigen müsse, wie viele Blätter nötig sind. Hubert Fella (58) wittert Hintergedanken und fordert klare Kante: Verteilen, fertig. Hardy Krüger jr. (57) stöhnt, dass alle doch erwachsen seien, Simone Ballack macht mit Galgenhumor weiter und fragt nach der exakten Blattzahl. Die ehemalige Bachelor-Finalistin will keine Alleinentscheiderin sein und setzt auf Teamabstimmung, was Ariel noch mehr nervt: "So eine Show für 'ne WC-Rolle", spottet die 22-Jährige und imitiert Eva. Nach minutenlangem Hin und Her macht die Teamchefin es dann doch – und aus der einzigen Rolle wird eine Handvoll Papierfetzen, die schneller verschwinden, als man schauen kann.

Was folgt, ist pures Camp-Instinktverhalten: Die Rationen wandern in Hemd- und Hosentaschen, Mirja versteckt es in ihrem Hut: "Da klaut mir das keiner", so die Schauspielerin stolz. Für Gesprächsstoff sorgte der Alltagsgegenstand auch schon in früheren Staffeln, denn Verschwendung hatte in der Vergangenheit immer wieder zu strengerer Zuteilung geführt. Gegenüber DWDL erklärt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner 2024: "Die Promis sind in den ersten Tagen sehr verschwenderisch mit dem Klopapier umgegangen und haben es für alles Mögliche benutzt." Weiter heißt es: "Wir haben sie mehrmals ermahnt, sparsamer zu sein und nicht unnötig viel Müll zu verursachen." Nachdem sie damit auf taube Ohren gestoßen waren, blieb dem Sender "keine andere Wahl".

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Nicole Belstler-Boettcher und Mirja du Mont, Dschungelcamp 2026

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp 2026