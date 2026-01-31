So leben Nicola und Brooklyn Beckham von ihrem Taschengeld

Nicola Peltz-Beckham (31) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgen wieder für Gesprächsstoff. Im Podcast "The Rest Is Entertainment" behauptete die Autorin und Moderatorin Marina Hyde vor wenigen Tagen, Nicola bekomme von ihrem Vater Nelson Peltz monatlich ein Taschengeld von einer Million Dollar – eine Summe, die angeblich ihren opulenten Lebensstil finanziert. Die Aussage setzt mitten im öffentlich ausgetragenen Familienkrach rund um Brooklyn und seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) einen weiteren Akzent. Doch schon kurz darauf hieß es aus dem Umfeld der Familie: alles erfunden, "100 Prozent falsch". Während die Debatte tobt, zeigen Nicola und Brooklyn auf Instagram weiterhin ihr Leben zwischen Privatdinner, Traumvilla und Tropenabstechern.

Am Mittwoch postete das Paar Schnappschüsse aus ihrem Kalifornien-Urlaub – darunter ein privates Gourmet-Dinner und eine Auswahl erlesener Weine. Zu sehen sind unter anderem zwei Flaschen Château d'Yquem, von denen eine umgerechnet 28.500 Euro und die andere sogar bis zu 123.000 Euro kosten soll. Auf Reisen zieht es das Duo an die schönsten Destinationen der Welt: Erst kürzlich charterten sie gemeinsam mit Nicolas Familie eine Megayacht im Wert von fast 100 Millionen Euro und schipperten damit vor St. Tropez herum. Andere Reisen der vergangenen Monate führten das Duo in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Mexiko und in den hochpreisigen Skiort Aspen.

Wenn sie gerade nicht auf Reisen sind, residieren die beiden in ihrem Anwesen in Beverly Hills im Wert von rund 13,5 Millionen Euro – ein Fitnesscenter, ein Kino, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Wellnessbereich sind natürlich inklusive. Nicola und Brooklyn sind auch Modefanatiker und haben Designer-Kleidung, Schuhe und Accessoires im Wert von Zehntausenden von Euro in ihrem Kleiderschrank. Den Abend verbringt das Paar gerne in lokalen Spitzenrestaurants wie Nobu, Hayato, Osteria Mozza und Le Bilboquet.

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025