Ariel zettelt absurde "Die Erde ist flach"-Diskussion an

Tag neun im Dschungelcamp, und plötzlich dreht sich alles um eine Frage, die längst geklärt schien: Ariel sorgt am Lagerfeuer mit einer bizarren Erd-Debatte für Aufsehen. Die Reality-TV-Teilnehmerin fragt zunächst Samira Yavuz (32), ob die Erde flach oder rund sei. Die 32-Jährige nimmt das Ganze locker und scherzt: "Schatzi, für uns beide ist die Erde viereckig! Natürlich ist sie rund!" Doch Ariel lässt nicht locker, ruft provokant in die Runde: "Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage: Ist die Erde flach oder rund?" Während alle anderen wie aus einem Mund "Rund!" antworten, beharrt die Schweizerin lautstark: "Die Erde ist flach!" – und bringt damit das ganze Camp in Aufruhr.

Eva Benetatou (33) kann kaum glauben, was sie da hört und fragt ungläubig nach: "Aber wer hat dir das erzählt?" Ariel verweist trotzig auf Social Media: "Auf TikTok habe ich das gesehen!" Mirja du Mont (50) versucht, mit einfachen Bildern gegenzuhalten und erinnert an den Globus: "Aber Schatz, hast du mal einen Globus gesehen, der ist doch rund!" Die ehemalige AYTO VIP-Kandidatin zeigt sich unbeeindruckt: "Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann. Die Erde ist flach, Leute!" Während Eva noch hofft, es handle sich um einen Witz – "Das ist ein schlechter Scherz von dir, oder?" – macht sich bei den anderen zunehmend Kopfschütteln breit. Hubert Fella (58) lacht und stichelt, das viele Blondierpulver habe sich "durchgefressen". Samira wird misstrauisch und fragt Ariel offen, ob sie gerade nur teste, wie gut sie schauspielern kann.

Hinter den Kulissen des Lagers entwickeln sich eigene Deutungen für Ariels Auftritt. Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) erklärt im Gespräch mit Stephen Dürr (51), sie habe mit der provozierenden Behauptung vor allem eines erreicht: "Wenn sie das jetzt behauptet, hat sie natürlich wieder die totale Aufmerksamkeit! So berechnend." Stephen stimmt zu und schätzt die Reality-TV-Bekanntheit als "echt strategisch" ein, warnt aber gleichzeitig davor, wie diese Masche nach außen wirken könnte: Aufmerksamkeit zu bekommen und dabei "wie ein Vollpfosten dazustehen", sei aus seiner Sicht kein Vorteil. Damit reiht sich Ariels Auftritt in eine lange Tradition schriller Dschungelcamp-Momente ein, in denen weniger Prüfungen oder Sterne, sondern Persönlichkeit, Provokation und Gruppendynamik für Gesprächsstoff sorgen – und bei den Mitbewohnern für lange Gesichter.

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp, 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr und Hardy Krüger Jr. im Dschungelcamp 2026