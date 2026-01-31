Hannah Kerschbaumer: Kiefer-OP und Zahnspange mit 33?

Reality-TV-Star Hannah Kerschbaumer (33) steht vor einer ziemlich unbequemen Beauty-Entscheidung – und nimmt ihre Fans auf Instagram direkt mit ins Behandlungszimmer. In einem kürzlich veröffentlichten Video teilt sie ein Gespräch mit (wahrscheinlich) einer Zahnärztin, die ihr ein drastisches Vorgehen vorschlägt. Um das "perfekte Hollywood-Lächeln" zu erreichen, sei ein Eingriff notwendig, bei dem ihr Kiefer gebrochen und anschließend mit sogenannten Brackets korrigiert werde. "Aber ich bin 33", kommentiert Hannah mit gemischten Gefühlen und gesteht, sie wisse nicht, ob sie lachen oder weinen solle. "POV: Du bist 33 Jahre alt und bekommst (wahrscheinlich) ein zweites Mal in deinem Leben eine Zahnspange", schreibt sie zu dem Post.

Mehr Details liefert Hannah, die kürzlich zum zweiten Mal Mutter wurde, direkt dazu: Sie habe als Teenager bereits eine Zahnspange getragen, jedoch damals keinen Retainer empfohlen bekommen. Die Folge: Die Zähne seien über die Jahre wieder in Bewegung geraten und nun schief. "Ist ja nicht so, dass ich schon mal eine Zahnspange hatte und nur keinen Retainer vom Arzt danach empfohlen bekommen habe und jetzt den Salat habe", kommentiert sie trocken. Laut dem Rat der von ihr konsultierten Expertinnen bringe eine feste Spange das "beste (und schnellste) Ergebnis" – auch wenn der Gedanke an Brackets für sie alles andere als glamourös klingt. Die Community diskutiert unter dem Video lebhaft mit, viele berichten von eigenen Erfahrungen mit Alignern und festen Spangen, andere raten zu Geduld und einer Zweitmeinung.

Für Hannah ist das Thema nicht nur medizinisch, sondern auch emotional geladen – gerade, weil ihr Leben als Reality-TV-Gesicht ständig auf Social Media stattfindet. Die Influencerin zeigt sich in ihren Posts häufig ungeschminkt und teilt offen Alltagsprobleme, von Hautthemen bis zu Haar- und Körperfragen. Dass sie nun so offen über die Aussicht auf eine zweite Zahnspange spricht, fügt sich in dieses Bild. Ihre Follower lieben Hannah dafür, dass sie mit Selbstironie an unangenehme Situationen herangeht und auch vermeintlich peinlichere Momente nicht ausklammert. Immer wieder betont sie in ihren Beiträgen, wie wichtig ihr der direkte Austausch mit ihrer Community ist – genau deshalb fragt sie ihre Fans jetzt auch nach ihrer Meinung, bevor sie eine Entscheidung für oder gegen Brackets trifft.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Neugeborenes, Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris, März 2025