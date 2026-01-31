Das sind Nicoles schönste Erinnerungen ans Dschungelcamp

Nicole Belstler-Boettcher (62), bekannt aus Film und Fernsehen, hat sich in diesem Jahr der Herausforderung des Dschungelcamps gestellt. Doch für die Schauspielerin war der Aufenthalt in der TV-Show nur von kurzer Dauer – die Zuschauer wählten sie als erste Kandidatin heraus. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, teilte sie ihre schönsten Erinnerungen an die Zeit im Camp und hob hervor, wie wichtig ihr die Verbindung zu Mitstreiterin Mirja war. "Meine schönste Erfahrung war, mit Mirja zu klicken. Mirja war echt wichtig", erzählte sie sichtlich bewegt.

Neben der Harmonie mit der Mitstreiterin hat Nicole vor allem eines gelernt: den Wert von Rückzug und innerer Ruhe. Sie beschrieb, wie sie im Camp Momente der mentalen Schwäche überwand, indem sie sich von den anderen Teilnehmern bewusst distanzierte: "Wenn man sich irgendwie zurückzieht, wenn man mental ganz unten ist – das hilft. Es geht dir besser, wenn du dich rausnimmst." Während sie die Natur und die Umstände des Dschungels gut meisterte, waren es ihrer Erfahrung nach die Mitmenschen, die die größere Herausforderung darstellten. Trotz allem blickt die Schauspielerin positiv auf die Erlebnisse zurück.

Die Teilnahme am Dschungelcamp ist nur ein Kapitel in Nicoles abwechslungsreichem Leben und ihrer Karriere. Als Tochter einer prominenten Familie hat sie sich früh der Schauspielerei gewidmet und viele Fans durch diverse Fernsehproduktionen gewonnen. Auch abseits der Kameras engagiert sie sich für Themen, die ihr am Herzen liegen. Die überraschend harmonische Verbindung mit Mitstreiterin Mirja und der persönliche Lernprozess im Camp dürften ihr jedoch noch lange im Gedächtnis bleiben – als eine Erfahrung, die sie nicht nur gefordert, sondern auch bereichert hat.

Anzeige Anzeige

RTL Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Nicole Belstler-Boettcher im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026