"Toxischer kleiner Junge": Umut kontert Kritik von Nicole

Angespannte Stimmung zwischen Nicole Belstler-Boettcher (62) und Umut Tekin (28) im Dschungelcamp: Während die beiden bei der Nachtwache sitzen, spricht die Schauspielerin aus, was sie seit Tagen denkt: "Ich habe nicht viel Gutes von dir gehört. Manche würden dich als Red Flag bezeichnen. Wenn du sauer bist, bist du emotional etwas unausgereift", knallt die 62-Jährige ihm an den Kopf. Und legt nach: "Du haust manchmal Sachen raus, ohne nachzudenken, ob du jemanden verletzt. Manchmal fehlt dir so ein bisschen Feingefühl, emotionale Reife, Empathie", erklärt sie. Umut hält dagegen, er wolle niemals jemanden absichtlich verletzen. Doch als Nicole weiter gegen ihn austeilt und behauptet: "Du bist manchmal ein kleiner Junge und nicht kritikfähig. Boah, wer soll es denn mit dir aushalten?", reicht es ihm: "Wer soll es denn mit dir aushalten", kontert er und wirkt getroffen.

Im Dschungeltelefon bricht dann endgültig der Damm: Sichtlich angefasst schildert der 28-Jährige, wie sehr ihn Nicoles Worte verletzten. Dass sie ihn laut Umut als "toxischen kleinen Jungen" beschreibt, sei für ihn keine simple Stichelei, sondern eine echte Beleidigung, erklärt er und verweist auf seine Vergangenheit. Er spricht offen über sein Elternhaus, über eine Mutter, die er als "wirklich starke Frau" beschreibt, und einen Vater, der ihn toxisch erzogen habe. Genau aus diesem Hintergrund heraus treffe ihn das Wort "toxisch" ins Mark, sagt der Realitystar. Er betont, er erkenne problematische Verhaltensmuster bei sich selbst und wolle an ihnen arbeiten, könne aber nichts dafür, in diesen "Teufelskreis" hineingeboren worden zu sein. Dass Nicole ausgerechnet diesen "Triggerpunkt" thematisiere, empfindet er als "nicht korrekt".

Doch es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin Umut so kritisiert. Schon vor zwei Tagen gab es eine ähnliche Szene: Nach einer verlorenen Schatzsuche bezeichnete der Realitystar sich und Nicole mit einem spöttischen Spruch als "Hohlbirnen". Das ließ seine Teampartnerin nicht unkommentiert. "An deiner Art kannst du echt noch gut arbeiten. Man sagt nicht die ganze Zeit zu einer Frau 'du Hohlbirne'. Ich meine, ich vertrage das, ich lache dann darüber", stellte sie klar. Der ehemalige Temptation Island VIP-Star zeigte sich daraufhin überrascht und betonte, es sei von ihm nicht beleidigend gemeint gewesen. Doch Nicole blieb bei ihrem Appell: Respekt müsse sein. Sie warf dem Influencer vor, manchmal wie ein Kleinkind mit seinen Emotionen zu wirken. "Du sagst, du hast Bindungsfähigkeiten – wer soll dich denn nehmen, wenn du so bist?", fragte sie ihn herausfordernd.

Anzeige Anzeige

RTL Collage: Umut Tekin und Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin und Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Nicole Belstler-Boettcher im Dschungelcamp 2026