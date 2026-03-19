Nach Schauspieldebüt: Kylie Jenner will öfter vor die Kamera

Kylie Jenner (28) hat offenbar die Schauspielerei für sich entdeckt. Die Realitystar und Makeup-Unternehmerin zeigte sich gegenüber Vanity Fair begeistert von ihrer Arbeit an der Mockumentary "The Moment", in der sie eine übertriebene Version ihrer selbst spielt. Das von Aidan Zamiri inszenierte Projekt, das im Brat-Universum von Charli XCX (33) angesiedelt ist, war ihre erste größere Rolle auf der Leinwand – und hat bei der 28-Jährigen offenbar den Wunsch geweckt, mehr in diese Richtung zu machen. "Ich habe tatsächlich schon ein paar Drehbücher bekommen, nichts, das sich bisher richtig anfühlt, aber ich will zu 100 Prozent mehr machen", erklärte Kylie in dem Interview.

Die Mutter von zwei Kindern verriet auch, wie es überhaupt zu ihrer Beteiligung an "The Moment" kam. "Ich habe es als Scherz vorgeschlagen", gab sie zu. Da sie sowohl den Regisseur als auch Charli kenne, habe sich das wie ein sicherer erster Schritt angefühlt. Als die Sängerin dann begeistert reagierte und Kylie tatsächlich ins Drehbuch geschrieben wurde, sei ihr klar geworden, dass sie es nun wirklich durchziehen müsse. Besonders Komödien und Action haben es ihr angetan: "Ich mag Comedy wirklich. Ich denke, ich bin gut darin. Vielleicht bin ich beim nächsten Gespräch die Hauptdarstellerin in einem Action-Film!" Mit der Welt der Hollywood-Premieren ist Kylie bereits vertraut – sie begleitete ihren Freund Timothée Chalamet (30) in diesem Jahr zu den Golden Globes und den Critics Choice Awards.

Schauspielerfahrung hat Kylie bereits in kleineren Rollen gesammelt. Sie war in "Ocean's Eight" zu sehen und lieh 2023 einer Figur in "Die Simpsons" ihre Stimme – in beiden Produktionen spielte sie sich selbst. Auch in ihrer Familie ist sie nicht die Erste, die vor der Kamera steht. Ihre Schwester Kim Kardashian (45) hat bereits in der Serie "All's Fair" von Ryan Murphy (60) mitgewirkt, die trotz kritischer Rezensionen für eine zweite Staffel verlängert wurde. Kim war außerdem in "American Horror Story: Delicate" zu sehen.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Charli XCX

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