Meghan und Lilibet läuten neuen "As Ever"-Produktlaunch ein

Herzogin Meghan (44) hat das erste Produkt ihrer Lifestyle-Marke As Ever seit der Trennung von Netflix angekündigt – und dabei ihre vierjährige Tochter Lilibet in den Mittelpunkt gerückt. Auf Instagram veröffentlichte die Unternehmerin ein Nahaufnahme-Foto, das Lilibets kleine Hände zeigt, die eine weiße Gardenie halten. Meghan legt dabei behutsam ihre eigenen Hände um die ihrer Tochter, während im Hintergrund die rötlichen Haare des Mädchens zu sehen sind. "Etwas erblüht. Eine neue Zusammenarbeit mit Highcamp Gardenias kommt morgen", schrieb die Schauspielerin zu dem Bild. Der Launch der Luxus-Blumenboxen war für Mittwoch, den 18. März, angekündigt. Nur wenige Stunden zuvor hatte Meghan bereits Videos geteilt, in denen sie Blumen in ihrem Zuhause in Montecito arrangiert.

Neben dem Foto von Lilibet postete die Herzogin weitere Bilder, die die neue Kooperation ankündigen. Auf einem davon ist Meghan selbst in einem fließenden weißen Kleid zu sehen, während sie eine Vase voller Gardenien hält, die ihr Gesicht verdeckt. Eine weitere Instagram-Story zeigte Honiggläser, die neben Glasvasen mit Gardenien arrangiert waren. Die Produktankündigung erfolgte unmittelbar, nachdem Meghan und Netflix Anfang März ihre Partnerschaft beendet hatten. Ein Sprecher von "As Ever" erklärte damals: "Wir haben ein bedeutendes und schnelles Wachstum erlebt und As Ever ist nun bereit, auf eigenen Beinen zu stehen." Der Streamingdienst kommentierte, man sei froh, eine Rolle dabei gespielt zu haben, Meghans Vision zum Leben zu erwecken.

Die Trennung von Netflix kam nicht überraschend, nachdem das Branchenblatt Variety am selben Tag einen kritischen Bericht über die Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst veröffentlicht hatte. Darin wurde behauptet, die Stimmung bei Netflix sei "Wir sind fertig" und die Partnerschaft mit Meghan und ihrem Ehemann Prinz Harry (41) sei "alles andere als ein Märchen" gewesen. Meghan und Harry hatten 2020 ihre royalen Pflichten aufgegeben und waren nach Kalifornien gezogen, wo sie mit ihren beiden Kindern leben. Sohn Archie kam 2019 zur Welt, Tochter Lilibet wurde 2021 geboren. In den Instagram-Stories, die Meghan vor der Produktankündigung teilte, war auch ein weiterer seltener Einblick in das Familienleben zu sehen: Ein Video zeigte Lilibet, wie sie auf dem Anwesen der Familie in Montecito Hühnern hinterherlief.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex spricht im Jazz at Lincoln Center in New York

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Imago Herzogin Meghan, Oktober 2025

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie