Nach Jahren: Shah Rukh Khan plant, wieder Romanze zu drehen

Shah Rukh Khan (60) steht offenbar vor einem romantischen Comeback. Nachdem der Schauspieler zuletzt vor allem auf actiongeladene Filme gesetzt hat, könnte er nun zu seinen Wurzeln als "King of Romance" zurückkehren. Wie das Portal Pinkvilla berichtet, liegt Shah Rukh derzeit das Drehbuch für ein großangelegtes Liebesdrama vor, das den Star tief berührt haben soll. Die Geschichte verspricht dabei keine simple Rückbesinnung auf alte Zeiten, sondern eine reife und vielschichtige Liebesgeschichte, die zu seiner aktuellen Lebensphase passt. Parallel dazu prüft der 60-Jährige auch ein weiteres Projekt mit Regisseurin Farah Khan. Eine endgültige Entscheidung wird wohl im Juni fallen.

Nach einer Serie körperlich anspruchsvoller Rollen soll Shah Rukh laut dem Bericht nun nach weniger anstrengenden Projekten suchen. Kleinere Verletzungen und ärztlicher Rat hätten ihn dazu bewogen, seine Arbeitsbelastung zu überdenken. Ein romantisches Drama würde perfekt zu diesem Wandel passen. Die Dreharbeiten für das mögliche Liebesprojekt könnten Anfang 2027 beginnen, nachdem Shah Rukh zunächst seinen aktuellen Film "King" abgeschlossen hat. Der geplante Dreh würde ihm ermöglichen, sich auf emotionale statt körperlich fordernde Szenen zu konzentrieren.

Am 24. Dezember 2026 kommt sein Actionfilm "King" in die Kinos, in dem er unter der Regie von Siddharth Anand einen knallharten Auftragskiller verkörpert. Mit dabei sind Deepika Padukone (40), Rani Mukerji (47), Abhishek Bachchan (50) und Shah Rukhs Tochter Suhana Khan (25). Erste Einblicke zeigen den Star in einer harten, intensiven Rolle mit silbernem Haar und blutverschmiertem Gesicht. Für seine Fans, die ihn vor allem aus romantischen Dramen kennen, dürfte der Film einen starken Kontrast zu seinen früheren Liebesfilmen darstellen, mit denen er über Jahre hinweg das Bollywood-Genre maßgeblich geprägt hat.

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Getty Images Shah Rukh Khan, Februar 2010

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Getty Images Shah Rukh Khan und Farah Khan in Mumbai, Juli 2012

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Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, Januar 2023