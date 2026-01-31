"The Studio"-Cast ehrt Catherine O'Hara nach ihrem Tod

Es ist eine Nachricht, die das Team von "The Studio" erschüttert: Catherine O'Hara (71), die in der Serie die abgebrühte Ex-Studiochefin Patty Leigh verkörperte, ist nach kurzer Krankheit verstorben. Cast und Crew der Comedy-Produktion erinnern sich in einem Statement gegenüber Deadline an die gemeinsame Zeit am Set und finden bewegende Worte für die Schauspielerin, die erst im vergangenen Jahr für ihre Rolle in der Serie eine Emmy-Nominierung als beste Nebendarstellerin in einer Comedy erhalten hatte. "Wir sind sprachlos über den Tod unserer Freundin Catherine O'Hara", heißt es in der Erklärung. Sie sei für alle am Set ein Vorbild gewesen und habe mit ihrer Mischung aus Eleganz, Wärme und urkomischem Witz den Ton hinter der Kamera geprägt. Die Macher betonen, wie dankbar sie seien, mit Catherine gearbeitet zu haben, und sprechen ihrem Ehemann Bo und der gesamten Familie ihr tiefes Mitgefühl aus.

Auch die Stars der Serie melden sich nach der traurigen Nachricht zu Wort. Serienkollege Seth Rogen (43), der in "The Studio" den jungen Studioboss Matt Remick spielt und zugleich zu den Schöpfern des Formats gehört, beschreibt, wie groß der Einfluss von Catherine auf seinen eigenen Weg war. Er habe ihr bei ihrem ersten Treffen gestanden, dass er sie für "den lustigsten Menschen" halte, den er jemals auf der Leinwand gesehen habe. Der Film Kevin – Allein zu Haus, in dem Catherine als chaotische Mutter ein Millionenpublikum prägte, sei für ihn der Auslöser gewesen, selbst Filme machen zu wollen. Die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Idol nennt Seth "eine wahre Ehre" und erinnert sich an eine Kollegin, die am Set gleichermaßen "urkomisch, freundlich, intuitiv und großzügig" gewesen sei.

Auch Kollegen wie Ike Barinholtz fanden persönliche Worte: "Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mit Catherine O'Hara arbeiten würde, geschweige denn mit ihr befreundet sein würde", sagte der "The Studio"-Darsteller dem Branchenmagazin. "So tieftraurig, dass sie jetzt woanders ist. So unglaublich dankbar, dass ich die Zeit mit ihr hatte." Abseits der Trauer blickten viele auf Catherines feinen Humor, der auch in ihren "The Studio"-Momenten aufblitzte – etwa wenn Patty Leigh das Geschäft als "Fleischwolf" beschreibt und trotzdem die Magie feiert, wenn am Ende ein guter Film entsteht. Die Komikerin und Schauspielerin wurde von Kolleginnen und Kollegen als großzügig und verbindend erlebt – Eigenschaften, die sie am Set wie im Privaten auszeichneten und die nun in Erinnerungen weiterleben.

Getty Images Catherine O'Hara in West Hollywood, September 2025

Getty Images Catherine O'Hara bei den 76. Primetime Emmy Awards, 2024

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

