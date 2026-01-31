Catherine O'Hara litt vor ihrem Tod offenbar an Atemnot

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspielerin Catherine O'Hara (71) ist im Alter von nur 71 Jahren in Los Angeles gestorben. Die "Kevin – Allein zu Haus"-Mama war nach Angaben ihrer Agentur CAA nur kurz krank, bevor es in den frühen Morgenstunden zu einem medizinischen Notfall in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood kam. Ersthelfer rückten gegen 4:48 Uhr zu der Adresse aus, nachdem Atemnot gemeldet worden war, und brachten Catherine in ernstem Zustand ins Krankenhaus. Dort kämpften die Ärzte noch um ihr Leben, doch wenige Stunden später wurde die "Schitt's Creek"- und "Beetlejuice"-Ikone für tot erklärt, wie Mirror berichtet. Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich am Abend und löste weltweit Trauer aus.

Ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles erklärte laut Daily Mail: "Um 4:48 Uhr reagierten wir auf einen medizinischen Notfall an dieser Adresse und transportierten eine etwa 70-jährige Frau in ernstem Zustand." US-Portale wie TMZ und Page Six berichten übereinstimmend, dass Catherine nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus weiterhin als "ernst" eingestuft wurde und schließlich dort verstarb. Während die genaue Ursache ihrer plötzlichen Erkrankung zunächst nicht öffentlich gemacht wurde, bestätigte ihre Agentur, sie sei einer "kurzen Krankheit" erlegen. Zeitgleich überschlugen sich in den sozialen Netzwerken die Beileidsbekundungen von Kolleginnen, Kollegen und Fans, die sich mit Erinnerungen an gemeinsame Drehs und Catherines besondere Art meldeten.

Für viele Weggefährten war die Kanadierin weit mehr als nur eine Kollegin. "Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr", schrieb "Kevin – Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (45) auf Instagram und fügte hinzu: "Ich liebe dich. Ich sehe dich später." Michael Keaton (74) erinnerte sich bei X an ihre gemeinsame Arbeit: "Sie ist meine Schein-Ehefrau gewesen, meine Schein-Gegenspielerin und in echt eine wahre Freundin. Das tut weh. Mann, werde ich sie vermissen." Meryl Streep (76) würdigte Catherine im Gespräch mit US-Medien als Frau, die "Liebe und Licht in unsere Welt" gebracht habe, Pedro Pascal (50) sprach von einem "Genie", neben dem zu stehen er "ewig dankbar" sei. Catherine hinterlässt ihren Ehemann Bo Welch und die gemeinsamen Söhne Matthew und Luke, die laut Statement eine private Feier zu ihrem Gedenken planen.

Getty Images Catherine O'Hara, 2019 in Beverly Hills

Getty Images Catherine O'Hara bei den 76. Primetime Emmy Awards, 2024

Instagram / pascalispunk Pedro Pascal und Catherine O'Hara am Set von "The Last of Us"