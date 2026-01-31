"Unangenehm": Fans kritisieren Haftbefehls Video mit Sohn

Rapper Haftbefehl (40) hat auf Instagram ein neues Video geteilt, das prompt hitzige Reaktionen auslöste. In dem Clip, den er mit den Worten "Die Familie ist alles im Leben" betitelte, sitzt er eng an seinem Sohn, greift dem Jungen ins Gesicht, drückt die Stirnen aneinander und streichelt seine Wange. Während ein Song über dem Video liegt und Gespräche unverständlich bleiben, schaut der Kleine in die Kamera, wirkt reserviert und windet sich am Ende aus Papas Griff. Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten – zwischen liebevollen Emojis und deutlicher Kritik zeigten seine Fans, was sie von dem Video halten.

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Stimmen, die das Video als irritierend empfinden. "Ich find's irgendwie… seltsam", heißt es in einem Kommentar, ein anderer schreibt: "Das ist dem Jungen sichtlich unangenehm." Mehrfach wird die Frage aufgeworfen, ob Haftbefehl seine Kinder erst "seit der Doku" so prominent zeige. Auch mahnende Worte sind zu lesen: "Zeig deinen Kindern die Welt, aber der Welt nicht deine Kinder", kommentiert ein Nutzer. Kritisch klingt zudem: "Der Kleine fühlt sich doch offensichtlich nicht wohl. Wieso muss man dem die Kamera so ins Gesicht halten…" und "Gegen Familie sag ich ja nichts, aber was ist das für ein Video? Man sieht, wie unangenehm es ihm ist". Gleichzeitig gibt es Gegenstimmen: Viele Fans feiern den Rapper für die Einblicke in sein Privatleben, schicken Herz-, Flammen- und Glücksemojis und wünschen ihm "nur das Beste".

Haftbefehl, der als einer der prägenden Köpfe des deutschen Straßenraps gilt, zeigt sich in den vergangenen Monaten häufiger nahbar. In Interviews und Projekten rückte neben Karriere und Musik immer wieder die Familie in den Mittelpunkt. Der Musiker wird im Netz oft für seine authentische Art gefeiert, abseits der Bühne gilt seine Aufmerksamkeit spürbar seinem engsten Kreis, wie auch seiner Frau Nina Anhan. In älteren Momentaufnahmen wirkte er mit seinen Liebsten entspannt und gelöst, gemeinsame Szenen entstanden meist ungezwungen im Alltag. Dass nun ein kurzer Clip über das passende Maß an Nähe im Netz diskutieren lässt, berührt damit auch einen sensiblen Punkt seines öffentlichen Lebens: wie der Künstler Privates teilt und dabei die Grenzen seiner Kinder wahrt.

Anzeige Anzeige

Haftbefehl bei der "Dogs of Berlin"-Premiere

Anzeige Anzeige

Instagram / haftbefehl Haftbefehl zeigt sich im Januar 2026 vertraut mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025