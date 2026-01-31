Rätselraten um Beckham-Brüder: Cruz löscht pikantes Video

Aufruhr im Beckham-Clan: Cruz Beckham (20) hat ein mysteriöses Video gelöscht, das viele als Seitenhieb auf Bruder Brooklyn (26) verstanden. In dem Clip, gefilmt in Paris, sitzen Cruz und Romeo (23) mit ihren Partnerinnen Jackie Apostel und Kim Turnbull gemeinsam im Auto. Unterlegt war das Ganze mit der provokanten Bildunterschrift: "Stell dir vor, man hasst, und wir sind einfach nur hier." Der Zeitpunkt ist brisant: Erst Tage zuvor hatte Brooklyn in einem wütenden Social-Media-Statement seine Eltern Victoria (51) und David als "kontrollierend" bezeichnet und behauptet, seine Brüder seien auf ihn "losgeschickt" worden, um ihn online anzugreifen. Jetzt ist der Clip verschwunden – und die Fragen sind größer denn je.

Zuvor hatten Fans die Kommentarspalten in Lager gespalten: "Team Brooklyn" gegen "Brand Beckham". Ein Nutzer mahnte laut Mirror, Geschwister sollten in Eltern-Streitigkeiten keine Partei ergreifen. Andere wiederum verteidigten Cruz und Romeo, weil Brooklyn sie in seinem Statement direkt genannt habe. Warum Cruz das Video entfernte, ist offen. Es war nicht der erste vermeintliche Nadelstich: Auf Instagram postete er bereits ein Foto von Rühreiern – eine Anspielung auf Brooklyns Hobby-Kochclips – und legte dazu einen Ausschnitt von Victorias Song "Who Do You Think You Are?" über das Bild. Die zitierte Textzeile "Was dich antreibt, ist Ehrgeiz" wurde von einigen als Botschaft an Brooklyn gelesen. Während die Netzdebatte brodelte, zeigten sich Cruz, Romeo, Victoria und David in Paris zur Fashion Week geschlossen – Victoria erhielt dort einen Preis, und die Familie stand sichtbar zusammen.

Hinter den Kulissen ist der Beckham-Kosmos eng verwoben. Victoria, die viele als Posh Spice kennen, teilt privat gern Einblicke vom Familientisch oder aus der Küche, während David die gemeinsamen Routinen mit den Kindern immer wieder hervorhebt. Romeo verfolgt mit Ruhe seine eigenen Projekte und hält sein Liebesleben überwiegend abseits des großen Rampenlichts. Cruz, der sich musikalisch ausprobiert, sucht häufig den direkten Draht zu seinen Followern – kurze Clips, Studio-Schnappschüsse, Dankesbotschaften. Brooklyn wiederum hat seinen Weg früh in die Öffentlichkeit verlegt, vom Modeln über Fotografie bis zu Kochformaten, in denen er seine Leidenschaft für einfache Rezepte dokumentiert. Trotz individueller Pfade bleibt das, was die Fans seit Jahren fasziniert: das enge Geflecht aus Geschwisterbande, Elternstolz und der Balance zwischen Privatheit und Öffentlichkeit.

Imago Cruz und Brooklyn Beckham bei der Fashion Week in Paris, 2024

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

Die Beckhams bei einer Premiere in London