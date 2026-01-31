Nach nur wenigen Monaten: Julia Augustin verlässt AWZ

Überraschender Abschied bei Alles was zählt: Julia Augustin (38) verabschiedet sich nach nur wenigen Monaten erneut aus der Serie. Als Vanessa Steinkamp, die zuletzt laut kino.de in Essen an der Seite ihrer Familie zu sehen war, trifft sie eine radikale Entscheidung – und zwar früher, als viele Fans erwartet hatten. Nach dramatischen Wochen um ihren Vater Richard, der ein Spenderherz benötigte, zieht Vanessa Konsequenzen. Ohne ihre Approbation und ohne Job packt sie die Koffer, ihr Weg führt sie zurück zu ihrem Mann nach Nordkorea. Ihr letzter Auftritt steht bereits fest: Am 6. Februar sehen Fans Vanessa zum vorerst letzten Mal in der RTL-Soap.

Der Abschied hat eine Vorgeschichte, die es in sich hat: Vanessa wählte nach dem Tod ihres Freundes Jan sein Spenderherz ausgerechnet für ihren Vater aus. Die lebensrettende Entscheidung brachte Richard in Sicherheit, kostete sie selbst aber die berufliche Zukunft. Die Approbation ist weg, der Arztkittel hängt am Haken. Nachdem sich der Gesundheitszustand ihrer Eltern stabilisiert hat, sieht Vanessa keinen Grund mehr, in Essen zu bleiben. Laut RTL+ ist die Folge mit dem Abschied bereits ab dem 30. Januar vorab im Stream verfügbar, während die TV-Ausstrahlung eine Woche später folgt. Ob Vanessa eines Tages zurückkehrt, bleibt offen – ausgeschlossen ist es von der Geschichte her nicht.

Julia Augustin hatte im Frühjahr 2025 ihr Comeback gefeiert und erzählte damals, wie vertraut sich die Rückkehr ans Set anfühlte, auch wegen der alten Kolleginnen und Kollegen, die sie wiedertraf. Die Schauspielerin ist seit vielen Jahren eng mit dem Ensemble verbunden, vor und hinter der Kamera. Für Fans gehört Vanessa seit Langem zu den Figuren, die mit Familie, Loyalität und schwierigen Entscheidungen verbunden werden. Privat gilt Julia als Teamplayer, die den Austausch am Set schätzt und gerne in Erinnerungen an frühere gemeinsame Drehtage schwelgt – kleine Rituale, Insiderwitze und unverplante Kaffeepausen inklusive. Genau diese Vertrautheit machte ihr kurzes Comeback für viele zu einem besonderen Wiedersehen.

