Haftbefehl feiert seinen 40. Geburtstag bei eigenem Konzert

Am Abend des 16. Dezembers feierte Haftbefehl (40) seinen 40. Geburtstag mit einer großen Party in Hamburg. Im berühmten Konzertsaal "Docks" auf der Reeperbahn gab der Rapper ein Konzert vor 1.400 Fans, die ihm begeistert ein lautstarkes "Happy Birthday" sangen. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, betrat laut der Zeitung Bild um 21:09 Uhr die Bühne und lieferte eine energiegeladene Show ab.

Bereits im Vorfeld der Feier war Haftbefehl in Hamburg unterwegs, wo er zusammen mit seinem Rapper-Kollegen Milonair im luxuriösen Alsterhaus shoppen war. Mit schwarzer Maske im Gesicht stöberte er dort in der Parfüm-Abteilung, bevor es weiter Richtung St. Pauli ging. Auf der Bühne wirkte Haftbefehl dann deutlich schlanker und fitter als früher, seine Nase blieb allerdings verhüllt – die durch jahrelangen Kokainkonsum zerstörte Nasenscheidewand soll im Januar operiert werden. In der Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story", die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts schoss, hatte der Musiker offen über seinen Drogenabsturz und den Weg zurück berichtet. Bei einem Konzert in Osnabrück sagte er vor Kurzem zu seinen Fans: "Ich bin clean. Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiß auf Drogen!"

In Hamburg fehlte eine Person an seiner Seite: Ehefrau Nina Anhan blieb in Stuttgart bei den gemeinsamen Kindern Aliyah und Noah. Nina unterstützt den Neustart ihres Mannes und sagte im Interview mit Bild über Aykut: "Ich merke, dass er Reue zeigt. Dass er wirklich was ändern will. Und das gibt mir ein gutes Gefühl." Auf Instagram bedankte sich Haftbefehl bereits am Vormittag des großen Tages mit einem Pärchenfoto bei seiner Frau und schrieb: "Danke für all die Glückwünsche: Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Wie sagt man so schön: Mit 40 Jahren fängt das Leben erst richtig an." Nina konterte mit einer liebevollen Botschaft: "Auf viele weitere gesunde und erfolgreiche Jahre."

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

Imago Paco-Luca Nitsche, Haftbefehl, Nina Anhan und Elyas M’Barek bei der Premiere von "Babo"

Instagram / ninaanhan Nina Anhan mit ihren Kindern Noah und Aliyah

