"Die Odyssee" soll Matt Damons Karrierehöhepunkt werden

Im Sommer startet der Fantasy-Film "Die Odyssee" in den deutschen Kinos. In der Hauptrolle des griechischen Helden Odysseus ist Matt Damon (55) zu sehen. Die Verfilmung des Epos stellt für den Schauspieler einen ganz besonderen Meilenstein dar. Denn wie er zu Gast in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verrät, fühlt er sich jetzt ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. "[Es war] fantastisch. Ja, es war absolut der Höhepunkt meiner ganzen Karriere. Ich habe jede Minute geliebt", schwärmt Matt. Hinter dem Film steht Regisseur Christopher Nolan (55). Der ist zwar bekannt für bildgewaltige Blockbuster, doch "Die Odyssee" soll ein Highlight in seinem Œuvre werden, das bisher ein Rekordbudget von 210 Millionen Euro verschlang. Die Dreharbeiten fanden von Februar bis August 2025 unter anderem in Griechenland, Marokko und Italien statt.

In der "Tonight Show" war Matt zusammen mit seinem engen Freund Ben Affleck (53) zu Gast. Ben besuchte seinen Kumpel bei den Dreharbeiten von "Die Odyssee" und war schwer beeindruckt. Während seines Besuchs wurde eine riesige Schlacht auf hoher See gedreht, für die das Team einen künstlichen Sturm erzeugte. "Das ist die Art, wie Hollywood früher große Filme gemacht hat. Episch, mit echten Aufnahmen wie damals David Lean. Und [Nolan] ist ein wirklich ernsthafter Typ und jemand, den ich sehr bewundere", erklärt Ben. "Die Odyssee" startet am 16. Juli in den Kinos und scheint schon jetzt Ambitionen zu haben, der Film des Jahres zu werden.

Die Handlung von "Die Odyssee" ist nicht einfach zusammenzufassen. Der Geschichte liegt immerhin das gleichnamige Epos aus der griechischen Antike, vermutlich verfasst von dem Dichter Homer, zugrunde. Odysseus ist Kriegsheld und König von Ithaka. Er befindet sich auf der Heimreise nach dem Trojanischen Krieg – diese ist allerdings lang und beschwerlich. Er verfolgt zusätzlich nicht nur das Ziel, in die Heimat zurückzukommen, sondern auch seine verschwundene Frau Penelope (Anne Hathaway, 43) zu finden. Auf seinem Weg stellen sich Odysseus zahlreiche mythologische Kreaturen in den Weg, wie unter anderem der Zyklop Polyphem (Bill Irwin) oder die Hexengöttin Circe (Charlize Theron, 50). Zur weiteren Besetzung gehört Tom Holland (29) als Odysseus' Sohn Telemachos, Zendaya (29) als Göttin Athene sowie Jon Bernthal (49), Robert Pattinson (39), Elliot Page (38) und Lupita Nyong'o (42).

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026

Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon