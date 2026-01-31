Für elf Millionen: Hulk Hogans Luxus-Villa wird versteigert

Die prächtige Strandvilla von Hulk Hogan (†71) in Clearwater Beach, Florida, steht ab sofort zum Verkauf. Nur sechs Monate nach seinem tragischen Tod am 24. Juli 2025 wird das luxuriöse Anwesen für knapp elf Millionen Dollar angeboten. Der ehemalige Wrestling-Superstar hatte die Immobilie seit 2012 als seinen Rückzugsort genutzt und dort viele Jahre verbracht. Mit einer Wohnfläche von rund 5.400 Quadratmetern bietet die Villa alles, was das Herz begehrt: fünf Schlafzimmer, fünfeinhalb Badezimmer sowie eine großzügige Hauptsuite mit Terrasse, Spa-Bad, eigener Bar und einer beeindruckenden Ankleide.

Das imposante Anwesen beeindruckt nicht nur durch die hochwertige Ausstattung, sondern auch durch luxuriöse Details wie Teak-, Marmor- und Natursteinböden, eine Designerküche und einen privaten Aufzug. Outdoor-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz, denn die Villa verfügt über einen weitläufigen Außenbereich mit beheiztem Pool, Whirlpool und 1.500 Quadratmetern überdachter Fläche – der ideale Ort, um die wunderschöne Aussicht auf den Golf von Mexiko zu genießen. Verantwortlich für den Verkauf ist Martha Thorn, eine langjährige Freundin des Wrestling-Idols, die das Anwesen über die Thorn Collection und Coldwell Banker Realty anbietet.

Für viele Fans bleibt Hulk Hogan nicht nur ein Synonym für Wrestling, sondern auch eine Ikone der amerikanischen Popkultur. Sein Florida-Haus war nicht nur ein luxuriöses Heim, sondern auch ein Ort, an dem er Erinnerungen sammelte und zur Ruhe kam. Hier ereignete sich jedoch auch der medizinische Notfall, der letztlich zu seinem Tod führte. Trotz dieser traurigen Wendung erinnert das eindrucksvolle Anwesen an die Lebensfreude und den Erfolg, die Hogan über Jahrzehnte hinweg ausstrahlte – ein Vermächtnis, das noch lange nachwirken wird.

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

IMAGO / ZUMA Press Wire Hulk Hogan, Wrestler

Getty Images Hulk Hogan in Australien, November 2006