"So geschockt": Evelyn Burdecki wurde vom Zoll abgeführt

Evelyn Burdecki (37) erlebte kürzlich einen regelrechten Schockmoment am Flughafen. Der Reality-TV-Star wurde vom Zoll angehalten und einer intensiven Kontrolle unterzogen. "Beim Zoll wurden uns dann wirklich gefühlt 30 Fragen gestellt", schilderte sie ihren Followern auf Instagram. Neben ihrem Führerschein und Ausweis musste Evelyn auch die Einstellungen ihres Handys überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass das Gerät tatsächlich aus Deutschland stammt. Die 37-Jährige war eigentlich auf dem Weg zur Spielwarenmesse in Nürnberg, doch die Beamten ließen sie nicht ohne Weiteres weiterreisen, wie RTL berichtet.

Ein kurioser Moment ereignete sich, als die Zollbeamten sie plötzlich glauben ließen, sie sei bei der bekannten Show "Verstehen Sie Spaß?". "Sie haben mir gesagt: Hey, Sie sind jetzt gerade hier bei Verstehen Sie Spaß? Drehen Sie sich mal um, da ist Kai Pflaume", berichtete Evelyn. Völlig irritiert und unter Schock drehte sie sich tatsächlich um, um sich zu vergewissern. Doch von Kai Pflaume fehlte jede Spur. Kurz darauf ließ man den TV-Star schließlich passieren, und sie konnte ihre Reise fortsetzen, auch wenn das Erlebnis ihr sichtlich zugesetzt hatte.

Evelyn, die durch ihre humorvolle und charmante Art in der Öffentlichkeit bekannt ist, teilte diesen besonderen Vorfall mit ihren Fans. Auf Instagram spiegelte sich ihre Erleichterung wider, dass die Kontrolle ohne größere Komplikationen endete. Der Realitystar, der sich oft für kindlich-witzige Aktionen und spontane Anekdoten feiern lässt, bewahrte auch hier ihren Sinn für Humor. Das Model teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, zeigt sich jedoch auch nahbar und authentisch in stressigen Situationen wie dieser. Ihre Fans reagierten mit vielen unterstützenden Kommentaren und bestärkten sie darin, das Ganze mit einem Lächeln abzuhaken.

