Davinas rührende Liebeserklärung an Papa Robert Geiss

Pure Liebe zwischen Vater und Tochter: Davina Shakira Geiss (22) hat ihrem Vater Robert (62) einen hochemotionalen Geburtstagsgruß auf Instagram gewidmet – und damit nicht nur den Unternehmer selbst, sondern auch Tausende von Fans gerührt. Pünktlich zu Roberts Ehrentag teilte die 22-Jährige ein gemeinsames Foto und Worte, die unter die Haut gehen. Davina dankt ihm dafür, stets an ihrer Seite zu sein, ihr den Rücken zu stärken und sie bedingungslos zu lieben. "Happy Birthday an den weltbesten Papa. Ich habe ehrlich gesagt nicht einmal die Worte, um auszudrücken, wie dankbar ich dir bin", schreibt sie. Ihr klares Fazit an den Mann, mit dem sie so viel verbindet: "Du bist wirklich der beste Papa der Welt, und ich hoffe, du weißt, wie tief geliebt und geschätzt du bist. Wir lieben dich!"

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Post massenhaft Likes und Kommentare voller Herz-Emojis. Viele Follower feierten die enge Vater-Tochter-Bindung. "So schön geschrieben", schwärmt ein Nutzer. "Die gemeinsame Zeit mit deinem Papa ist ein Geschenk", schreibt ein anderer. Auch Carmen (60) meldete sich in den Kommentaren zu Wort und zeigte sich tief berührt: "Wow, mein Schatz … diese Worte haben uns tief berührt. Zu lesen, was du schreibst, erfüllt uns mit unendlichem Stolz und Dankbarkeit", notiert die Reality-Ikone. Bereits zuvor hatte Davina mit neuen Bikini-Fotos für Gesprächsstoff gesorgt, diesmal stand aber der Familienmoment klar im Fokus – und Robert als Fels in der Brandung.

Davina ist die ältere der beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss und steht gemeinsam mit ihrer Schwester Shania (21) regelmäßig für die Familien-Reality-Show vor der Kamera. Die Geissens teilen in ihren sozialen Medien häufig private Einblicke in ihr turbulentes Leben. Trotz aller Ereignisse und des luxuriösen Lebensstils wird immer wieder deutlich, wie wichtig den Familienmitgliedern ihre enge Beziehung zueinander ist. Besonders Davina nutzt oft soziale Medien, um ihre Liebe zu ihrer Familie zum Ausdruck zu bringen – wie jetzt zu Roberts Ehrentag, an dem sie ihrem Vater eine rührende Liebeserklärung machte.

Instagram / davinageiss Davina Geiss mit ihrem Vater Robert

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025