Amanda Bynes überrascht mit brandneuem Dance-Track

Amanda Bynes (39) sorgt mit ihrem musikalischen Comeback aktuell für Aufsehen. Laut OK! hatte die Künstlerin bereits vor einiger Zeit angekündigt, an einem "Dance Trance EDM"-Song zu arbeiten und jetzt liefert sie erstmals hörbare Eindrücke. Dazu veröffentlichte die frühere Schauspielerin einen kurzen Ausschnitt ihres neuen Songs auf Instagram. Ganz ohne große Worte ließ Amanda die Musik für sich sprechen und traf damit offenbar genau den Nerv ihrer Fans.

In den Kommentaren zeigen sich ihre Follower begeistert und überschütten Amanda mit Lob: "Bitte macht ein Musikvideo zu diesem Song, er ist so gut! Der Beat macht süchtig", schreibt ein Fan, ein anderer ergänzt: "Ich liebe es! Habe deine Stimme vermisst!" Neben ihrer musikalischen Entwicklung schlägt Amanda auch optisch ein neues Kapitel auf. Mit blondiertem Haar, auffälligem Make-up, Piercings und einem neuen "Trap Star"-Tattoo auf ihrer linken Hand präsentiert sich die einstige Nickelodeon-Ikone heute deutlich verändert.

Abseits der Musik gewährte Amanda zuletzt auch sehr persönliche Einblicke in ihre Abnehmreise mit Ozempic sowie in ihre Lidstraffung. "Das war eine der besten Entscheidungen, die ich für mein Selbstbewusstsein treffen konnte", erklärte sie damals laut OK!. "Ich habe darüber bisher nie offen gesprochen. Ich fühle mich jetzt viel wohler in meiner Haut, deshalb wollte ich einfach darüber posten." Während Amanda damit ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt, dürfen ihre Fans wohl schon bald mit weiterer Musik von ihr rechnen.

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes kommentiert auf Instagram ein Paparazzi-Foto