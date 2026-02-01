Sängerin Marie Reim zieht schon mit neuem Freund zusammen

Marie Reim (25) ist glücklich und verliebt! Die Sängerin hat in einem Interview mit der Bild verraten, wie gut ihr Leben aktuell verläuft – und dass sie ihren aktuellen Partner Raphael Wolf bereits gefragt hat, den nächsten Schritt mit ihr zu gehen. Die Sängerin und der Ex-Fußballer sind in Düsseldorf in eine gemeinsame Wohnung gezogen! "Wir sind 24/7 zusammen. Und wenn ich Raphael nachts um drei wecke, weil ich ihm einen neuen Song vorspielen will, dann hört er sich den auch um diese Zeit noch an. Er ist in der Lage, meine Ideen zu filtern und einen sauberen Plan daraus zu entwickeln", schwärmt Marie über die neue Wohnsituation.

Doch das ist noch nicht alles. Das professionelle und das persönliche Leben des Schlager-Stars scheinen immer weiter zu verschmelzen. "Raphael hat nicht nur mein Herz erobert, er hat mir auch in einer schwierigen beruflichen Phase im letzten Jahr geholfen. Er ist in jeder Hinsicht ein verlässlicher Partner. Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mein Manager sein möchte. Und er hat Ja gesagt", erzählt sie dem Blatt. Außerdem seien die beiden und Maries Eltern "sehr familiär" und würden sich "in allen Lebenslagen ergänzen".

Raphael zeigt sich ebenfalls äußerst überzeugt von der Konstellation. Im Gespräch mit Bild meint er darüber: "Marie und ich sind beruflich und vor allem privat ein perfektes Team. Von ihren Qualitäten als Sängerin und Songschreiberin bin ich überzeugt, und aus Liebe und Überzeugung heraus habe ich die Aufgabe als ihr Manager angenommen." Es gäbe zwar auch mal Streit, meint Marie, doch generell würde Raphael ihr eher Ruhe geben und sie erden.

Instagram / mariereim_official Marie Reim und ihr Freund Raphael Wolf, Oktober 2025

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Januar 2026

Imago Marie Reim mit ihrem Partner Raphael Wolf, Eröffnung des Schlager Cafés