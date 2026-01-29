Genug? Ariel beschimpft Gil Ofarim erneut als "Verbrecher"

Ariel kann es einfach nicht lassen: Auch nach einer bestandenen Essensprüfung im Dschungelcamp geht sie auf ihren Teamkollegen Gil Ofarim (43) los. Während Ariel fast nichts anrührte und nur mit Würgereizen kämpfte, biss sich Gil durch und sicherte dem Team drei Sterne. Im anschließenden Interview ringt Ariel sich zwar zu einem respektvollen Kommentar durch, schiebt jedoch gleich hinterher: "Auch wenn ich Gil nicht mag." Der Sänger reagiert sichtlich genervt und bezeichnet das Verhalten seiner Mitstreiterin als "Kindergarten", was die Situation nur weiter eskalieren lässt.

Gil bleibt nach dieser erneuten Verbalattacke erstaunlich gefasst und bittet Ariel, es endlich gut sein zu lassen. Doch das Camp-Küken legt noch einmal nach, rollt die Augen und sagt vor laufenden Kameras: "Ich bin froh, dass in meiner Familie kein Verbrecher ist." Die Spitze sitzt, das Lager ist schockiert – und das Publikum wählt Ariel prompt zur nächsten Dschungelprüfung. Zuvor hatte Ariel sich wegen dreckiger und stinkender Handtücher im Camp echauffiert und dem Produktionsteam mit einem Exit gedroht, sollte sie keinen Ersatz bekommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ariel ihren Mitcamper wüst angeht und beleidigt. Bereits bei der ersten Dschungelprüfung, in die sie gemeinsam mit Gil und Eva Benetatou (33) gewählt wurde, beschimpfte die 22-Jährige den Sänger als "Verbrecher", mit dem sie keine Prüfung antreten könne. Auch bei diesem Vorfall blieb Gil ruhig und gelassen. Doch sein Anwalt Alexander Stevens richtete deutliche Worte an alle Kritiker – und schloss auch Ariels Aussagen aus dem Dschungelcamp merklich mit ein. "Wer Gil Ofarim als Verbrecher betitelt, muss aufpassen, sich nicht selbst wegen einer solch falschen Tatsachen-Behauptung strafbar zu machen", schrieb er auf Instagram.

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026