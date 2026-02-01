Nach schwerer Diagnose: Ray J darf seine Kinder wieder sehen

Ein Richter in Los Angeles hat laut People die Schutzanordnung gegen Ray J (45) geändert – damit darf der Sänger seine Kinder Melody und Epik wiedersehen. Bei einer Anhörung am Freitag im Gerichtsgebäude von San Fernando standen sich der Musiker und seine getrennt lebende Ehefrau Princess Love (41) gegenüber, die 2016 geheiratet hatten und seit Februar 2024 erneut die Scheidung durchlaufen. Mit dabei: Rays Mutter Sonja. Vor dem Gebäude zeigte sich Ray J in grauem Anzug gefasst, Princess trug einen beigefarbenen Trenchcoat. Die Entscheidung fällt kurz nachdem der R&B-Star öffentlich gemacht hatte, dass Ärzte ihm nur noch Monate prognostiziert hätten.

Im Saal sprachen Princess und Sonja laut Page Six direkt zum Gericht. Princess erklärte, die Kinder "vermissen ihren Vater". Sie sagte weiter: "Die Kinder haben nach ihm gefragt, sie sorgen sich um seine gesundheitlichen Probleme", und betonte: "Ich möchte, dass sie ihren Vater sehen. Sie wären in keiner Gefahr." Rays Anwalt bestätigte dem Portal: "Die einstweilige Verfügung wurde geändert, damit Ray J uneingeschränkten Kontakt zu seinen Kindern und seiner Ehefrau haben kann." Der Schritt folgt auf einen Vorfall Ende November 2025, über den unter anderem Fox LA berichtete: Ray J war nach einem eskalierten Livestream festgenommen und später unter anderem wegen Vorwürfen wie Führen einer Waffe, Anwendung von Gewalt und Gefährdung von Kindern angeklagt worden. TMZ meldete zudem, dass er gegen Kaution freikam.

Parallel kämpfen der Musiker und die Reality-TV-Bekanntheit mit belastenden Gesundheitsmeldungen. TMZ berichtete von einer Krankenhausaufnahme in Las Vegas wegen "starker" Lungenentzündung und Herzschmerzen, verordnet wurden Bettruhe und mehrere Herzmedikamente. In einem Instagram-Live sagte Ray J: "2027 ist auf jeden Fall gelaufen für mich", und sprach davon, sein Herz schlage nur noch zu "25 Prozent". Später versuchte er auf Instagram zu beruhigen, es werde "alles gut", wenn er den richtigen Weg gehe. Abseits der Schlagzeilen verbindet Ray J und Princess seit Jahren ein wechselhaftes Miteinander, das immer wieder öffentlich wurde.

Getty Images Ray J bei den BET Soul Train Awards 2023 in Hollywood

Getty Images Ray J und Princess Love, Juni 2022

Getty Images Princess Love und Sänger Ray J