Verdächtig: Hat sich Katie Prices Sohn Junior etwa verlobt?

Ist da etwa noch eine zweite Verlobung in der Familie? Junior Savva Andre (20) und seine Freundin Jasmine Orr bringen gerade das Netz zum Rätseln: In einem gemeinsamen TikTok-Video tanzen die beiden zu dem Song "Raindance", während Jasmine ihr Sektglas hebt – und dabei ganz bewusst einen funkelnden Ring an ihrer linken Hand in die Kamera hält. Ausgerechnet in dem Moment läuft die Textzeile "Me and you, I can put a rock on it". Die 25-jährige Reality-TV-Bekanntheit kuschelt sich an Junior, den 20-jährigen Sohn von Katie Price (47) und Peter Andre (52), und präsentiert das vermeintliche Schmuckstück – sehr zur Freude und zum Staunen ihrer Follower.

Unter dem Clip brach sofort ein Kommentarsturm los: Nutzer schrieben massenhaft "Gratulation" und überschlugen sich mit Glückwünschen für das Paar, das seit rund zwei Jahren zusammen sein soll und inzwischen sogar zusammenlebt. Andere Fans fragten ungläubig: "Ok, was verpasse ich? Haben die sich verlobt?", während ein weiterer Account knapp mit "Ja" antwortete. Bestätigt ist bisher jedoch nichts: Weder Junior noch Jasmine haben sich zu den Vermutungen geäußert oder offiziell von einer Verlobung gesprochen. Der Ring sitzt allerdings eindeutig links, und die romantische Songzeile im Hintergrund sorgt dafür, dass die Spekulationen weiter angeheizt werden.

Dass ausgerechnet jetzt die Gerüchte um Junior und Jasmine laut werden, passt perfekt ins Bild – denn erst vor wenigen Tagen hatte seine Mutter nach ihrer überraschenden Blitz-Verlobung in Windeseile geheiratet. Ohne große Ankündigung gab sie in Dubai dem Unternehmer Lee Andrews das Jawort. "Katie und Lee hatten niemanden dabei, als sie heirateten, es waren nur die beiden. Katie konnte gar nicht aufhören zu lächeln, sie schien so von Lee eingenommen zu sein", verriet ein Insider laut The Sun. Das spektakuläre weiße Kleid mit Cut-outs und ein funkelnder Cartier-Ehering sorgten für Staunen bei Fans und Familie.

Imago Junior Savva Andre und Katie Price in London, Januar 2023

TikTok / juniorxjasmine Jasmine Orr und Junior Savva Andre , Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price