Catherine O'Haras Freunde wussten nichts von ihrer Krankheit

Catherine O'Hara (71) ist vor wenigen Tagen nach kurzer Krankheit gestorben – und selbst viele Menschen aus ihrem engsten Kreis wussten offenbar nicht, wie ernst es um die Schauspielerin stand. Ihre Agentur bestätigte den Tod, weitere Details sind bisher nicht bekannt. Freunde sprechen von Fassungslosigkeit, einige seien in "völlige Schockstarre" verfallen. Ein Insider sagte der Daily Mail: "Viele der Menschen, die O’Hara am nächsten standen, wurden über ihren Zustand in ihren letzten Tagen im Unklaren gelassen."

Bereits bei den Emmys im September 2025 habe Catherine deutlich schmaler gewirkt, in den Monaten danach zeigte sie sich kaum noch öffentlich. Nach Angaben der Daily Mail fiel Bekannten besonders ihr Fernbleiben von den Golden Globes am 11. Januar 2026 auf – obwohl sie nominiert war. Der pensionierte Arzt Paul Herman, der über 25 Jahre neben Catherine und ihrem Ehemann Bo Welch im Stadtteil Brentwood lebte, erinnert sich an eine zurückhaltende, höfliche Nachbarin: "Bo und Catherine waren immer sehr angenehm. Sie waren einfach die nettesten und umgänglichsten Nachbarn", sagte er dem Blatt. Auch er will von einer Erkrankung nichts gewusst haben.

Bisher sind nur wenige Details zum Tod der Kevin – Allein zu Haus-Darstellerin bekannt. Wie unter anderem Mirror berichtete, hatte es am frühen Morgen in Catherines Haus im Stadtteil Brentwood einen medizinischen Notfall gegeben. Die Feuerwehr brachte die Schauspielerin gegen 4:48 Uhr ins Krankenhaus, nachdem sie zu einem Einsatz wegen Atemnot gerufen worden war. Laut einem Sprecher der Feuerwehr sei Catherine in ernstem Zustand in die Klinik eingeliefert worden. Dort hätten die Ärzte noch versucht, ihr Leben zu retten – doch am Morgen verloren sie diesen Kampf.

Getty Images Catherine O'Hara auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen von Venedig für "Beetlejuice Beetlejuice"

Getty Images Catherine O'Hara bei der Moët & Chandon Veranstaltung zu den 82. Golden Globe Awards, 2025

Getty Images Catherine O'Hara bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles