Katie Prices Familie plant Intervention wegen Blitzhochzeit

Katie Price (47) hat heimlich in Dubai geheiratet – und ihre Familie schlägt Alarm. Die Reality-TV-Persönlichkeit gab dem Unternehmer Lee Andrews nach nur einer Woche Bekanntschaft das Jawort, in einer intimen Zeremonie im Burj Al Arab, ohne Angehörige an ihrer Seite. Die 47-Jährige und der 41-Jährige hatten ihre Verlobung erst kurz zuvor öffentlich gemacht und zeigten sich anschließend als frischgebackenes Paar innig auf Social Media. Laut The Sun wollen ihre Liebsten nun umgehend das Gespräch suchen, weil sie sich um Katie sorgen und Lee bislang nicht einmal kennengelernt haben.

Wie ein Insider dem Magazin verrät, ist es ihren Liebsten ein großes Anliegen, über die neue Situation zu sprechen. "Sie haben geplant, sich heute zu einem ernsthaften Gespräch mit ihr zu treffen. Alle haben Angst, dass sie außer Kontrolle gerät. Sie haben diesen Mann nicht einmal kennengelernt und wenn sie ihn erst seit einer Woche kennt, könnte er jeder sein. Niemand wird ein Blatt vor den Mund nehmen", erklärt die Quelle.

Während ihre Familie besorgt ist, schwebt Katie auf Wolke sieben. "Wie ich Lee kennengelernt habe, war esoterisch. Wir haben uns über unsere Social-Media-Profile gefunden und schnell gemerkt: Wow, das ist genau das Richtige für mich. Auf altmodische Weise, zuerst mit Worten, die uns beide gefangen nahmen, entwickelte sich unsere Verbindung mit der Zeit immer tiefer", schwärmt das einstige Glamour-Girl. Nach nur wenigen Tagen ließ sich das Paar passende Tattoos stechen und entschied, einander Ringe zu kaufen. Wie Katie betont, haben sie "das Schicksal entscheiden lassen", denn bis dato hatten sich die zwei nicht einmal getroffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und ihre Kinder Bunny, Jett und Princess

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price, Januar 2026