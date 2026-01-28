So verteidigt sich Katie Price' neuer Ehemann Lee Andrews

Nach einer plötzlichen Verlobung wurde vergangenen Sonntag bekannt, dass Katie Price (47) ihren Verlobten Lee Andrews geheiratet hat. Verlobung und Hochzeit folgten somit binnen weniger Wochen aufeinander – und das blieb natürlich nicht ohne Kritik. Unter anderem kam die Vermutung auf, dass es sich nicht um eine echte Hochzeit handelte. Dazu bezieht Lee jetzt in einem Instagram-Post Stellung. In einer Story schrieb er einen kurzen, aber deutlichen Satz: "Ehefrau klingt so viel besser als Freundin." Damit scheint er zumindest die Gerüchte, er und Katie seien nicht wirklich verheiratet, aus dem Weg zu räumen.

Die Spekulationen um die Echtheit der Hochzeit kamen vor allem durch den DJ Darryl Rees auf. Dieser traute Katie und Lee in Dubai. In einem Interview mit Daily Mail deutete er allerdings an, dass die Verbindung noch nicht rechtskräftig sei – der Weg zum Amt fehle noch. "Ich glaube, sie haben erwähnt, dass sie die Hochzeit am nächsten Tag, also am Montag, legalisieren lassen wollten. Soweit ich weiß, ist das ein ziemlich komplizierter Vorgang, aber ich führe nur symbolische Trauungen durch", erklärte Darryl. Bei ihm sei alles Show, die Paare müssen im Nachhinein immer noch einmal zum Standesamt. Bisher gibt es keine Informationen, ob Katie und Lee diesen Schritt bereits gegangen sind.

Katies Blitzverlobung und -hochzeit sorgten nicht nur bei den Fans für Stirnrunzeln. Auch das Umfeld des ehemaligen It-Girls soll sich Gedanken machen. Viel ist über den Mann an ihrer Seite nicht bekannt. Lee soll Unternehmer und Investor aus Manchester sein. In Dubai führt er angeblich ein Leben im Luxus mit einer gewaltigen Villa und jeder Menge Möglichkeiten. Ob das der Wahrheit entspricht, ist nicht ganz klar, zumal nach der Hochzeit mit Katie das Gerücht aufkam, Lee sei noch in einem ganz anderen Gewerbe tätig. Laut Daily Mail arbeite er in der Wüstenmetropole auch als Edel-Escort unter dem Namen Noah für rund 1.200 Euro pro Stunde. Aber auch hier ist nicht bekannt, wie viel Wahrheit darin steckt.

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee