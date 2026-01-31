Katie Prices Mann Lee sorgt mit Instagram-Likes für Aufruhr

Beziehungszoff im Schnelltempo: Nur wenige Tage nach der Hochzeit von Katie Price (47) mit Lee Andrews sorgt der frischgebackene Ehemann für Kopfschütteln im Netz. Auf Instagram markierte Lee mehrere spöttische Kommentare über seine neue Frau mit "Gefällt mir" – darunter die Aussage, Katie bleibe nur bei ihm, "bis jemand Junges kommt". Auch ein Kommentar, der die Verlobung als "KI- und PR-Stunt" bezeichnete, bekam ein Like von dem in Dubai lebenden Unternehmer. Gleichzeitig erklärte Lee, er werde Katie in Großbritannien treffen, änderte kurz darauf jedoch den Plan und blieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Katie war zuvor für ihre Kinder zurück nach Hause gereist.

Noch brisanter: Neben den Seitenhieben gegen die Reality-Ikone likte Lee auch Beiträge, die ihm selbst scharf zusetzten – etwa den Vorwurf, er würde beim Titel "Dr." schummeln, weil auf LinkedIn keine Details zu seiner Ausbildung stehen. Unter einem Post schrieb ein Nutzer, es sei "zutiefst respektlos", über einen Doktortitel zu lügen, was wiederum Zuspruch erhielt – inklusive eines Likes von Lee. Auf Anfrage des Mirror bestritt Lee allerdings, respektlose Kommentare über Katie geliked zu haben. Er schickte ein Foto seines Passes, der ihn als "Doctor Lee Andrews" ausweist, und erklärte, er finde die kritischen Kommentare nicht mehr. In einem Clip sagte er außerdem: "Ich warte darauf, dass Katie hierherkommt, ich liebe dich so sehr, Katie", und schickte einen Kuss in die Kamera.

Öl ins Feuer goss schließlich auch Alana Percival, eine Ex-Freundin von Lee. Sie richtete auf Instagram eine deutliche Botschaft an Katie: "Ich hoffe, Katie hört zu, ich wünschte, ich hätte auf all die anderen gehört, die mich gewarnt haben!" Abseits der Schlagzeilen hatten die Turteltauben ihre gemeinsamen Bilder bisher nur in Dubai aufgenommen. Während die TV-Persönlichkeit in Großbritannien den Alltag mit ihren Kindern organisiert, betonte Lee öffentlich seine Zuneigung – und liefert auf Social Media gleichzeitig jene Reibungspunkte, über die Fans und Follower nun heiß diskutieren.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit