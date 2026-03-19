"Wirst bluten": Calantha Wollny schießt erneut gegen Servet

Calantha Wollny (25) hat sich überraschend hinter ihre Mutter Silvia Wollny (61) gestellt, nachdem ihr Schwager Servet öffentlich schwere Vorwürfe gegen die 61-Jährige erhoben hatte. Obwohl die 25-Jährige selbst seit Längerem mit ihrer Mutter im Clinch liegt, verteidigte sie die Familienmatriarchin nun via Instagram gegen die Anschuldigungen von Loredanas (22) Ehemann. "Für alle, die mir jetzt dumm schreiben: Ich stelle mich vor meine Mutter, wenn ich weiß, dass es Lügen sind! Hab ich Differenzen mit meiner Mutter? Ja! Aber ich erzähle keine Lügen, so wie Servet es gerade versucht!", schrieb Calantha in ihrer Story. Ihre Verteidigung ging dabei deutlich weiter: "Er hat meiner Familie Schlimmes angetan, und Servet, mir sche*ßegal, wer hinter dir steht, du wirst dafür bluten, was du getan hast und immer noch tust."

Die Reaktion von Calantha erfolgte, nachdem Servet zuvor in seiner Instagram-Story schwere Vorwürfe gegen Silvia geäußert hatte. Er kündigte an, künftig mehr über die Reality-Darstellerin auspacken zu wollen, und schrieb: "Ich habe lange geschwiegen, aus Liebe zu deiner Tochter, aber inzwischen hast du ihr auch dein wahres Gesicht gezeigt." Seine Worte deuteten darauf hin, dass es auch zwischen Silvia und ihrer jüngsten Tochter Loredana zu einem heftigen Streit gekommen sein könnte. Während Loredana und Silvia zunächst zu den Behauptungen schwiegen, meldete sich die 61-Jährige später selbst zu Wort und stellte klar, dass es sich bei den Anschuldigungen um "falsche Tatsachenbehauptungen" handle, gegen die sie im Zweifel auch rechtlich vorgehen würde.

In den vergangenen Wochen häufen sich die kryptischen Andeutungen innerhalb der Wollny-Familie. Zunächst hatte Servet alle gemeinsamen Fotos mit Loredana von seinem Account gelöscht, bevor das Paar kurze Zeit später klarstellte, weiterhin zusammen zu sein. Calantha hatte sich bereits zuvor in den Konflikt eingeschaltet und ihrem Schwager vorgeworfen, dass ihre Schwester bei ihrem ersten Mal noch minderjährig gewesen sei, während er bereits volljährig war. Mittlerweile ist Loredana ihrer gesamten Familie bei Instagram entfolgt – wie ihre Schwester Sarafina klarstellte, geschah dies auf Loredanas eigenen Wunsch. Die 21-Jährige hält sich derzeit mit den beiden gemeinsamen Kindern bei Servet in der Türkei auf.

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Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

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Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny