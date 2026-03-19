GNTM-Kuss-Shooting: Diese Models konnten nicht überzeugen

Die 12. Folge von Germany's Next Topmodel beginnt schon spannungsgeladen: Folge elf endete nämlich mit einem fiesen Cliffhanger. Nachdem Heidi Klum (52) nach dem romantischen Kuss-Shooting drei Paarungen zum Wackeln verdonnert hatte, wird nun endlich aufgelöst, für welches Model die GNTM-Reise nur kurz nach der Ankunft in Los Angeles wieder vorbei ist. Felix und Lara, Eileen und Lukas und Aurélie und Juna zittern um ihren Verbleib.

Sie und zehn weitere Jungs und Mädels modelten in der gestrigen Folge das erste Mal zusammen – und das Shooting hatte es in sich: Sie mussten eine romantische Kussszene am und im See nachstellen. Felix und Lara fehlte die Energie, sie waren nicht authentisch genug, merkte Heidi an. Aurélie und Juna wirkten auch nicht ganz fokussiert, sie schauten immer wieder zur Kamera, obwohl im Shooting eher intime Blicke füreinander gewünscht waren. Eileen und Lukas hatten "den schwächsten Shoot" von allen, erklärt Fotograf Vijat Mohindra. Es war ihm nicht möglich, von ihnen ein gutes Foto zu machen und zudem bat Eileen nach einem Sturz ins Wasser auch darum, abzubrechen. Das wurde ihr letztendlich zum Verhängnis: Für Eileen ist GNTM nach Folge elf vorbei.

Lukas, ihr Shooting-Partner, hat allerdings Glück: Zwar gab es aufgrund der Paarung auch von ihm kein gutes Foto, doch ist Heidi und Vijat klar, dass er dazu wegen des Sturzes und des darauffolgenden Abbruchs auch kaum die Möglichkeit hatte. Heidi gibt Lukas noch eine Chance und lässt ihn weiter. Stattdessen muss Felix das Feld räumen. Damit hat der 27-Jährige wohl nicht gerechnet. "Ja, kam jetzt ein bisschen unerwartet, fand ich", erklärt er und ergänzt: "Ist natürlich superschade, dass der Traum jetzt sozusagen vorbei ist."

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Vijat Mohindra

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ProSieben/Max Montgomery Eileen und Lukas beim Kuss-Shooting von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Felix