Neue Rolle: Hudson Williams verstärkt "The Altruists"-Cast

Hudson Williams hat seinen nächsten großen Serienjob an Land gezogen. Der "Heated Rivalry"-Star verstärkt nun den Cast der Netflix-Miniserie "The Altruists". Wie das Magazin Variety berichtet, gehört Hudson zu insgesamt sechs neu verpflichteten Darstellern, die wiederkehrende Rollen in dem Drama übernehmen werden. In den Hauptrollen sind Julia Garner (32) als Caroline Ellison und Anthony Boyle als Sam Bankman-Fried zu sehen. Das Format basiert auf einem Artikel des New York Magazine und widmet sich dem spektakulären FTX-Skandal.

"The Altruists" erzählt die Geschichte von zwei hochintelligenten, idealistischen Nachwuchstalenten, die das globale Finanzsystem im Eiltempo umkrempeln wollen – und sich schließlich mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, sieben Milliarden Euro veruntreut zu haben. In der Serie wird Hudson die Rolle von Duncan Rheingans-Yoo übernehmen, einem Finanzprofi, der Sam während ihrer gemeinsamen Zeit beim Handelshaus Jane Street kennenlernt. Neben Hudson wurde auch Dirty Dancing-Ikone Jennifer Grey (65) gecastet. Seit einiger Zeit kursieren Spekulationen, dass Hudsons "Heated Rivalry"-Co-Star Connor Storrie womöglich in einem anderen Projekt ebenfalls mit Jennifer zusammenarbeiten könnte.

Hudson wurde einem breiten Publikum durch die Eishockeyserie "Heated Rivalry" bekannt, in der er als Shane Hollander überzeugte. Abseits der Arbeit am Set zeigt sich der Schauspieler inzwischen auch häufiger auf Events. Besonders sein Debüt auf dem roten Teppich mit seiner Freundin Katelyn Larson bei der Oscar-Afterparty sorgte für Aufmerksamkeit. Seine Beziehung hielt der TV-Star bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, präsentierte sich bei dem Event aber gelöst und strahlend an ihrer Seite.

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Imago Hudson Williams auf dem roten Teppich der 98. Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles

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Getty Images Jennifer Grey, Schauspielerin

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Imago Hudson Williams und seine Freundin Katelyn Larson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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