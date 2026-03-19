Missbrauchsvorwurf: Joseph Duggar steht Freitag vor Gericht

Joseph Duggar bleibt weiterhin in einer Haftanstalt in Arkansas, während er auf seine Auslieferung nach Florida wartet. Der Bruder von Josh Duggar soll am Freitag, dem 20. März, seine erste Anhörung vor einem Richter haben, wie die Behörden gegenüber dem Magazin People bestätigten. Er wird per Zoom an der Verhandlung teilnehmen, bei der es darum gehen wird, ob er auf sein Recht gegen die Auslieferung verzichtet. Sollte Joseph dem zustimmen, würde er nach Florida überstellt werden, wo ihm eine Anklage wegen sexuellen Kindesmissbrauchs droht. Die Vorwürfe betreffen mutmaßliche Übergriffe auf ein damals neun Jahre altes Mädchen, die sich während eines Urlaubs in Panama City im Jahr 2020 ereignet haben sollen.

Der ehemalige Realitystar wurde am 18. März von der Tontitown Police Department festgenommen, nachdem eine heute 14-Jährige gegenüber den Behörden ausgesagt hatte, dass er sie vor sechs Jahren sexuell missbraucht habe. Da die angeblichen Vorfälle in Florida stattgefunden haben sollen, kontaktierte die Polizei das Bay County Sheriff's Office, das daraufhin einen Haftbefehl gegen Joseph erließ. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, das Mädchen aufgefordert zu haben, sich auf seinen Schoß und später neben ihn auf eine Couch zu setzen, wo er beide mit einer Decke zugedeckt haben soll. Unter der Decke soll er dann ihre Unterwäsche manipuliert und ihre Genitalien berührt sowie seine Hände an ihren Oberschenkeln gerieben haben, so die Aussagen des mutmaßlichen Opfers.

Joseph wurde bereits als 13-Jähriger bekannt, als er in der TLC-Realityserie "17 Kids and Counting" über seine Familie auftrat, die einer streng religiösen Glaubensgemeinschaft angehört. Die Serie wurde später in "19 Kids and Counting" umbenannt, bevor TLC sie 2015 absetzte, nachdem bekannt wurde, dass Josephs ältester Bruder Josh vier seiner Schwestern als Kinder missbraucht hatte. Josh wurde 2021 wegen des Besitzes von Material mit sexuellem Missbrauch von Kindern verurteilt und verbüßt derzeit eine Haftstrafe in Texas, seine Entlassung ist für 2032 vorgesehen. Joseph selbst ist seit 2017 mit Kendra Caldwell verheiratet, mit der er vier Kinder hat, und arbeitet in der Immobilienbranche.

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Imago Die Familie Duggar, 2004

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Imago Josh Duggar, 2021

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Imago Die Duggars: Jim Bob und Michelle mit ihren 16 Kindern in Springdale, Arkansas, am 14. Dezember 2005