Verraten: Diese Bedingung schreibt Sam Dylan in TV-Verträge

Sam Dylan (35) hat sich bei der Premiere zur Show The 50 über seine Vertragsbedingungen für TV-Formate geäußert. Nachdem in den aktuellen Folgen von Promis unter Palmen eine Szene gezeigt wurde, in der Gina-Lisa Lohfink (39) auf der Toilette zu hören ist, wollte Promiflash vom Realitystar wissen, ob er bestimmte Szenen in seinen Verträgen ausschließen lässt. Der 35-Jährige gab dabei ein überraschendes Detail preis: Er lässt keine bestimmten Szenen ausschließen, sondern nur eine Person. "Ich habe bislang nur gesagt, eine Person darf nicht dabei sein. Die will ich jetzt nicht nennen, aber sonst bin ich da frei, weil ich bin so, wie ich bin", erklärte Sam im Gespräch.

Der Social-Media-Star begründete seine entspannte Haltung gegenüber den TV-Produktionen damit, dass er nichts zu verbergen habe. "Da kann man alles zeigen", betonte Sam. Anders als viele seiner Reality-Kollegen scheint er keine Angst davor zu haben, dass bestimmte Szenen ausgestrahlt werden könnten. Stattdessen kritisierte er das Verhalten anderer Teilnehmer, die sich umfangreiche Ausschlussklauseln in ihre Verträge schreiben lassen.

Sam beobachtet, dass manche seiner Kollegen sich diese Klauseln eintragen lassen, um ihr Image zu schützen. "Es gibt so viele Leute in Shows, die lassen dann das und das ausschließen. Die lassen das da reinschreiben, weil sie sich dann manchmal auch richtig asozial benehmen", erzählte er. Als Beispiel nannte der Realitystar eine Teilnehmerin von Kampf der Realitystars, die sich während der Dreharbeiten arrogant verhalten habe. "Die sind so arrogant, machen so viel Scheiße und am Ende werden sie dann irgendwie nur toll dargestellt. Man sieht gar nicht, wie sie sich wirklich verhalten haben", bemängelte Sam die Praxis, dass manche Stars trotz schlechten Verhaltens durch Vertragsklauseln gut wegkommen.

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizgala Night of Reality Stars zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. im Masumi Space, Berlin

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026