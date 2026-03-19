"Bares für Rares"-Verkäuferin verzichtet auf Händlerkarte

Ramona Rosenberg aus Krefeld hatte große Hoffnungen, als sie mit ihrer Deckelvase zur ZDF-Trödelshow Bares für Rares reiste. Die Bürokauffrau brachte das Erbstück mit in das Pulheimer Walzwerk, wo Horst Lichter (64) und sein Team die Schätze der Verkäufer begutachten. Eine Bekannte hatte ihr zuvor eingeredet, das dänische Porzellan sei von unschätzbarem Wert, und so träumte Ramona von stolzen 4.500 Euro Erlös. Doch die Expertise sollte ihre Erwartungen jäh enttäuschen. Der Experte stellte schnell fest, dass selbst in perfektem Zustand die Vase lediglich etwa 1.500 Euro wert wäre – also nur rund ein Drittel der erhofften Summe.

Doch damit nicht genug: Das Porzellanstück wies zudem eine gut sichtbare Beschädigung am Deckel auf, die zudem "hundsmiserabel" zusammengeklebt worden war. Diese Mängel drückten den Wert noch weiter nach unten. Am Ende konnte der Experte nur noch 600 bis 800 Euro als realistischen Verkaufspreis veranschlagen. Horst hatte bereits geahnt, dass der Wunschpreis utopisch sein würde, und sollte recht behalten. Ramona musste nun entscheiden, ob sie ihr Erbstück für diese deutlich geringere Summe verkaufen wollte. Die Entscheidung fiel der Krefelderin nicht schwer: Sie verzichtete auf die Händlerkarte und nahm ihre Vase wieder mit nach Hause.

Bereits in einer früheren Folge musste ein Verkäufer einen ähnlich herben Rückschlag hinnehmen. Damals reisten die beiden Hebammen Inka und Annette mit einem alten Hebammenkoffer ins Walzwerk. Es schien zunächst, als hätten sie mit dem voll ausgestatteten Arztkoffer aus den 1930er- bis 1950er-Jahren einen echten Schatz dabei. Doch kaum war das historische Stück geöffnet, machte sich im Studio ein deutlicher Kellergeruch breit. Die Einschätzung des Experten fiel aufgrund des Miefs vernichtend aus – statt der erhofften 500 Euro lag der Wert laut Detlev nur bei 200 bis 300 Euro. Auch der Gang in den Händlerraum brachte kein Happy End. Daniel Meyer (52) bot gerade mal 100 Euro, während Anaisio Ghiouas mit 150 Euro das höchste Gebot abgab. Trotz des historischen Charmes des Koffers ließ der streng muffige Geruch die Summe schmelzen. Inka und Annette lehnten schweren Herzens ab und nahmen ihren Hebammenkoffer unverrichteter Dinge wieder mit nach Hause.

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ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

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