Hollywood-Opas: Eric Murphy und Jasmin Lawrence sind Eltern

Eric Murphy und Jasmin Lawrence sind zum ersten Mal Eltern geworden – und ihre berühmten Väter Eddie Murphy (65) und Martin Lawrence (61) dürfen sich nun beide Opa nennen. Die freudige Neuigkeit gab Eddie höchstpersönlich preis, und zwar am Rande einer ganz besonderen Gelegenheit: Am 18. April wurde der Komiker vom American Film Institute mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet – und gab dort gegenüber E! News ein persönliches Detail preis. Die beiden frischgebackenen Eltern haben eine Tochter bekommen, die den Namen Ari Skye trägt.

Ganz der liebevolle Opa, schwärmte Eddie von dem Mädchen, ließ es sich aber nicht nehmen, auch einen Scherz auf Kosten seines Sohnes zu machen. Väterliche Ratschläge wolle er Eric keine geben, erklärte er: "Was du so sagst, das interessiert die überhaupt nicht. [...] Deine Kinder richten sich nicht nach deinen Ratschlägen. Deine Kinder richten sich nach dem Vorbild, das du ihnen gibst." Bei der Verleihung war auch Martin anwesend. Eddie und Martin standen 1999 gemeinsam für den Film "Lebenslänglich" vor der Kamera und sind seither gute Freunde.

Die frischgebackenen Eltern Eric und Jasmin hatten ihre Beziehung im Sommer 2021 öffentlich gemacht. Ende 2024 folgte die Verlobung und im Mai 2025 gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort – nur zu zweit und ganz romantisch. "Sie sind weggegangen. Alle machten große Hochzeitspläne, und dann beschlossen sie, etwas Ruhiges nur für sie beide zu machen", offenbarte Eddie damals in der "Jennifer Hudson Show". Im Februar dieses Jahres gaben die beiden schließlich bekannt, dass der erste Nachwuchs auf dem Weg ist.

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Instagram / jasmin_lawrence Eric Murphy und Jasmin Lawrence, Juli 2023

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Instagram / jasmin_lawrence Eric Murphy und Jasmin Lawrence mit ihrer Familie, März 2026

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Instagram / jasmin_lawrence Jasmin Lawrence und Eric Murphy, Juli 2025

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