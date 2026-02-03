Kim Kardashian strahlt bei ihrem Date mit Lewis Hamilton

Kim Kardashian (45) hat in Paris nun alle Blicke auf sich gezogen: Die Reality-Ikone erschien für ein heimliches Date mit Lewis Hamilton (41) in einem nahezu komplett transparenten Spitzen-Look. In der französischen Hauptstadt, wo Kim ohnehin geschäftlich für ihr Label Skims unterwegs ist, ließ sie es sich laut Page Six nicht nehmen, den Abend mit dem Rennfahrer über den Dächern der Stadt zu verbringen. Gemeinsam wurden die beiden beim Betreten des angesagten Rooftop-Restaurants Aqua Kyoto gesichtet. Später teilte Kim dann ein Video auf Instagram vom funkelnden Eiffelturm.

Der Abend verlief offenbar nach Plan, doch während Lewis anschließend zum Flughafen gebracht wurde, kehrte Kim allein ins legendäre Hotel Costes zurück. In den letzten Wochen brodeln die Gerüchte um Kims und Lewis' mögliche Romanze, die durch gemeinsame Trips nach London und Paris erneut angefacht wurden. Einer Quelle der US Sun zufolge verbringen die beiden derzeit viel Zeit miteinander. "Im Moment sind sie unzertrennlich und passen ihre Verabredungen an Kims berufliche Verpflichtungen an", erklärte der Insider. Obwohl Kim ursprünglich wegen Geschäftsterminen in Europa war, scheint ihr Fokus also längst nicht nur auf der Arbeit zu liegen.

Bereits bei einem früheren Aufenthalt in England sollen Kim und Lewis ein gemeinsames Wochenende in den Cotswolds verbracht haben. Seitdem reißen die Spekulationen um die beiden nicht ab. Während Fans schon von einer neuen Beziehung schwärmen, melden sich auch immer wieder Insider zu Wort. Erst kürzlich erklärte eine anonyme Quelle gegenüber der Daily Mail, dass es bei der angeblichen Romanze weniger um große Gefühle gehe, sondern vielmehr um ein strategisches Bündnis zweier Markenriesen. Nun bleibt spannend, wann sich die beiden das nächste Mal sehen – und ob aus ihrer Verbindung vielleicht mehr entstehen könnte.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Cover-Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025