Laura Dern hält ihr Versprechen an Mama Diane Ladd (†89)

Laura Dern (58) macht ein sehr persönliches Versprechen an ihre verstorbene Mutter Diane Ladd wahr: Die Schauspielerin nutzt jetzt ihre Stimme, um über die unheilbare Lungenerkrankung idiopathische pulmonale Fibrose (IPF) aufzuklären, an der Diane litt. Gemeinsam mit dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim startet Laura die Awareness-Kampagne "Beyond the Scars", die sie Ende Januar öffentlich vorstellte. Auslöser ist die Diagnose, die Diane 2018 in den USA erhielt – damals gaben Ärzte der Hollywood-Ikone nur drei bis sechs Monate. Doch die Schauspielerin lebte noch mehr als sieben Jahre mit der Krankheit, bis sie im November 2025 zu Hause im Kreis ihrer Familie starb, mit Laura als engster Begleiterin an ihrer Seite. "Ich habe meiner Mutter versprochen, ihre Geschichte zu teilen", sagte Laura dem Magazin People.

Laura erinnert sich an die Zeit, in der sie von der Tochter zur Pflegerin wurde – und an die Angst, die sie zunächst lähmte. Sie erzählt, dass es lange dauerte, bis die richtige Diagnose gestellt wurde, weil Symptome wie Husten und Atemnot immer wieder als andere Beschwerden abgetan worden seien. Erst ein Röntgenbild, auf dem Ärzte Strukturen ähnlich Spinnweben in Dianes Lunge sahen, brachte die Wahrheit ans Licht. Mit Hilfe eines Lungenarztes erarbeiteten Mutter und Tochter einen Plan, um die Lungenfunktion so lange wie möglich zu stabilisieren: Medikamente und gemeinsame Spaziergänge, die später auch zur Basis ihres gemeinsamen Buches "Honey, Baby, Mine" wurden. "Wir begannen mit ein paar Minuten und ich musste sie ablenken, damit sie mich nicht anschreit", sagt Laura über die anstrengenden Runden, die irgendwann zu 15-Minuten-Walks mit Pausen auf Parkbänken wurden.

Diane Ladd war nicht nur eine gefeierte Schauspielerin, sondern auch eine Mutter, deren Stärke und Kreativität ihre Familie nachhaltig geprägt haben. In einem emotionalen Instagram-Post bezeichnete Laura sie zuletzt als "die außergewöhnlichste Person, die ich je gekannt habe". Auch nach ihrem Tod bleibt Diane eine Quelle der Inspiration für ihre Tochter, die das Erbe von Mitgefühl und Engagement für andere weiterführt. Diane, die in ihrer Karriere mit Regielegende David Lynch (†78) brillierte, lebte ihre künstlerische Leidenschaft genauso intensiv wie ihre private Hingabe für die Familie. Ihre Art, mutig und offen mit ihrer Krankheit umzugehen, bleibt beispielhaft und wird durch Lauras neue Kampagne weitergetragen.

Getty Images Laura Dern (r.) und ihre Mutter Diane Ladd bei der Oscar-Verleihung 2020

Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

Getty Images Laura Dern und ihre Mama Diane Ladd, 2011

Getty Images Diane Ladd, Schauspielerin