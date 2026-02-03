Suki Waterhouse schwärmt von Tochter mit Robert Pattinson

Suki Waterhouse (34) gönnte sich eine besondere Mama-Auszeit bei der Universal Music Group's Grammy After Party und sprach dabei mit E! News über ihre kleine Tochter. Die Schauspielerin und Sängerin schwärmte, wie stilvoll und einzigartig die Tochter ist, die sie mit Schauspieler Robert Pattinson (39) hat. "Sie ist einfach wunderbar", sagte Suki und fügte hinzu, dass die Kleine bald zwei Jahre alt werde. Mit einem Augenzwinkern beschrieb sie den Kleidungsstil ihrer Tochter als "sehr Billie Eilish", denn sie kleide sie oft in lässige Oversize-Outfits.

Auch Sukis eigener Look des Abends sorgte für Aufsehen, wenn auch weniger mit Planung als mit Spontaneität. Sie verriet, ihr Outfit – bestehend aus schwarzer Spitze und Satin kombiniert mit Vintage-Elementen – erst wenige Stunden zuvor zusammengestellt zu haben. "Ich hatte gar nichts vorbereitet", erklärte sie und erzählte weiter, dass sie die Grammy-Show zuvor zusammen mit Freunden und einem Glas Wein von der Couch aus verfolgt habe. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von den Auftritten und Looks der Newcomerinnen Olivia Dean und Addison Rae (25). Sie sei sich sicher gewesen, dass Olivia den Preis als beste neue Künstlerin gewinnen würde.

Abseits des Rampenlichts lebt Suki gemeinsam mit Robert ein eher ruhiges Familienleben. Das Paar, das seit mehreren Jahren zusammen ist, hat sich bewusst für eine entspannte Lebensweise entschieden. Zeit mit ihrer Tochter und gemütliche Abende zu Hause stehen für die beiden im Zentrum, weit entfernt von Hollywoods Trubel. Diese entspannte Haltung scheint sich auch im Umgang mit ihrer Tochter widerzuspiegeln, die Suki mit dem liebenswerten modischen Augenzwinkern als kleinen Trendsetter beschreibt.

Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024