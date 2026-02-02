Justin Bieber kontert Gebetsaufruf seiner Mutter

Ein öffentlicher Hilferuf von Pattie Mallette (50) sorgt für Wirbel – und ihr berühmter Sohn macht ihn mit einem Satz zunichte: Auf Instagram bat die Mutter von Justin Bieber (31) die Fans um Gebete für die "Heilung" des Sängers. "Wir feuern dich an und beten immer für dich, Justin", schrieb sie und rief ihre Follower auf, mit "Amen" zu antworten. Ihr Post ist gespickt mit Formulierungen wie "Freiheit, Stärke, Klarheit und Heilung" und der Bitte, jede "Kette aus Angst, Verwirrung, Schwere und Schmerz" zu brechen. Justin reagierte prompt und trocken in den Kommentaren: Er brauche einzig Heilung für seinen "umgeknickten kleinen Zeh vom Tischtennis". Damit wies er die öffentliche Fürbitte deutlich zurück – und nährte zugleich die Neugier der Fans, was hinter Mamas Zeilen steckt.

Pattie untermalte ihr Gebet mit deutlichen Worten: Der Heilige Geist möge Justin mit "WAHRHEIT, LICHT und SCHUTZ" umgeben, "JEDES WUNDENMAL" in Herz, Kopf und Körper heilen, "Geraubtes" wiederherstellen und ihn als "Stimme für Dein Reich" stärken. "Schweig jede Stimme, die nicht von Dir kommt", heißt es weiter in dem langen Text, den sie mit der Aufforderung schloss: "Sagt Amen, wenn ihr zustimmt." Der Kommentar ihres Sohnes dürfte genau diese Dynamik stoppen. Seit Monaten sorgen spontane Ausfahrten, auffällige Social-Media-Momente und Gerüchte über Justins Verfassung immer wieder für Gesprächsstoff. Als seine Schwiegermutter vor einigen Jahren öffentlich für das Paar betete, gab es ebenfalls schnell Spekulationen – nun wiederholt sich das Muster, nur kommt die Fürbitte diesmal von der eigenen Mutter.

Abseits der aktuellen Aufregung spielt das Privatleben des Paares immer wieder eine Rolle im Netz. Hailey Bieber (29) nutzt ihre Reichweite regelmäßig, um Gerüchte zu adressieren und Grenzen zu ziehen, wenn Beiträge über ihre Beziehung mit Justin die Runde machen. Die Unternehmerin gibt Einblicke meist kontrolliert über Stories, wehrt sich aber gegen zugeschriebene Narrative aus viralen Clips. Justin wiederum betont seinen Glauben offen, besucht Gottesdienste und spricht in Interviews über spirituelle Ankerpunkte. In dieser Balance zwischen Glaube, Liebe und Öffentlichkeit entsteht immer wieder Reibung – vor allem, wenn familiäre Botschaften zusätzlich plötzlich Millionen erreichen.

Getty Images Justin Bieber und seine Mutter Pattie Mallette, 2020

Getty Images Bei der World Series in Los Angeles: Justin Bieber verfolgt Spiel drei zwischen Blue Jays und Dodgers

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles