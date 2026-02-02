Skurrile Show: Justin Bieber performt in seiner Unterhose

Justin Bieber (31) hat bei den Grammys 2026 in Los Angeles für den wohl ungewöhnlichsten Moment des Abends gesorgt: Der Sänger stand oben ohne und nur in seidigen Boxershorts und weißen Socken auf der Bühne der Crypto.com Arena und performte eine reduzierte Version seines Songs "Yukon". Während er seinen emotionalen Track, der von seiner Ehe mit Hailey Bieber (29) inspiriert sein soll, sang, blendeten die Kameras immer wieder ins Publikum zu Hailey, die strahlte, klatschte und mit den Fingern im Takt mitklopfte. Es war Justins erste Grammy-Performance seit vier Jahren, und ausgerechnet dieses Comeback löste im Saal und im Netz eine hitzige Mischung aus Begeisterung und Kopfschütteln aus.

Musikalisch war der Abend für Justin ein doppelter Meilenstein: Mit "Swag" ist er in mehreren Kategorien nominiert – Album des Jahres, Bestes Pop-Gesangsalbum, Beste R&B-Performance ("Yukon") und Beste Pop-Solo-Performance ("Daisies"). Laut Daily Mail, das die Szene ausführlich beschrieb, war es seine erste Grammys-Show seit 2022, als er "Peaches" mit Giveon und Daniel Caesar spielte. Im Netz prallten Eindrücke hart aufeinander. "So schön und verletzlich", schrieb ein Nutzer auf X, während andere spotteten: "Warum ist er nackt?" oder fragten: "Wo ist sein Shirt?" Einige sorgten sich sogar: "Das ist traurig. Er ruft um Hilfe", hieß es in einem Kommentar. Andere feierten seine Stimme: "Seine Vocals sind so roh – ich bin besessen." Dass der Star die Grammys als Bühne für ein ultraminimalistisches Konzept nutzte, werten Beobachter als Vorgeschmack auf seine Headliner-Slots bei Coachella im Frühjahr.

Abseits der Töne blieb der Blick immer wieder an Hailey hängen, die im Publikum den Rhythmus mitklopfte und ihrem Mann demonstrativ den Rücken stärkte, wie People schilderte. Die beiden präsentierten sich zuvor als Einheit auf dem Teppich, in Schwarz, mit Silberschmuck und den auffälligen "ICE OUT"-Pins. In vergangenen Interviews betonten beide, wie wichtig ihnen gemeinsame Rituale sind – vom zurückgezogenen Alltag fernab von Tourstress bis zu stillen Abenden zu Hause. Auch bei Festivals wie Coachella war Hailey in den vergangenen Jahren mehrfach an seiner Seite, wenn Justin überraschend bei Sets von Freunden wie Ariana Grande (32) oder Wizkid (35) aufgetaucht ist. Dass sie nun bei seinem großen Grammy-Comeback wieder im Saal sitzt, strahlt für viele Fans Kontinuität aus.

Getty Images Justin Bieber, bei den 68. Grammy Awards

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025